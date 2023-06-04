عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 7.7 مليون جنيه.. استمرار أعمال رصف طرق دمنهور بالبحيرة

رصف الطرق بالبحيرة
رصف الطرق بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

txt

ضبط 1217 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية في البحيرة

txt

إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

وقامت مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندسة كريمة عاشور بمتابعة أعمال رصف عدد من الطرق بمدينة دمنهور بتكلفة إجمالية 7.7مليون جنيه.

ويتم تنفيذ أعمال الطبقة السطحية لعدة شوارع بمنطقة خلف المزرعة ومتفرعات عبد السلام الشاذلى باعتماد 2 مليون و700 ألف جنيه وكذا استكمال رصف شارع الهلال القديم وفرعياته الممتدة حتى شارع  شهداء القنال بتكلفة  5 مليون جنيه وذلك لتحقيق السيولة المرورية والتيسير على المواطنين.

وشددت نائب محافظ البحيرة على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالإلتزام بالبرنامج الزمني والإشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة.

 

البحيرة اعمال رصف رصف عدد من الطرق رصف ورفع كفاءة رفع كفاءة الطرق رصف شارع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائد سنوى وشهري.. طرح 3 شهادات إدخار جديدة في البنوك

«شكلهم ارتبطوا».. ماذا قال جمهور نور النبوي وسلمى أبوضيف عن صورهما الأخيرة

هددها بنشر صور قديمة .. تفاصيل القبض على شاب ابتز فنانة شهيرة

مرتضى منصور يصدم الأهلي: فيفا يتسلم شكوى الزمالك بشكل رسمي

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

تحرك جديد في سعر الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21 الآن

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي بنهائي إفريقيا

وريته صور أخته على تليفوني.. اعترافات قاتل شقيق خطيبته في القاهرة

ترشيحاتنا

ركلة جزاء ضائعة.. شوط أول سلبي بين ريال مدريد وأتليتك بلباو

السعودية: تكليف مستقلين بالتحقق من قدرة إنتاج النفط لكل دولة في اوبك

211 ألف برميل.. العراق تعلن تمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2024

المصريين الأحرار: ندعم سن قانون يضمن الحرية المسؤولة لتداول المعلومات وعقوبة تحريفها

كيفية تحصين البيت من المشاكل .. أذكار وآيات طرد الشياطين

صدمة لأمريكا.. روسيا تعلن تمديد التخفيض الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدر ميرنا نور التريند .. حماتها تثير الجدل على السوشيال ميديا

منعاً للإحراج.. طرق طبيعية للتخلص من فضلات البطن

سامة .. تحذير من مادة رغوية تظهر على هذا النبات في الصيف

ثقافة البحيرة.. ورش وعروض فنية في اليوم الثاني لقافلة قصور الثقافة بقرية العباسية

فيديو

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد.. غياب الشناوي ونجم الدفاع والهداف

أنا مش هربان ودي الحقيقة كاملة .. ماذا قال أحمد بغدودة في أول ظهور بعد اختفائه «فيديوجراف»

هددها بنشر الصور والمقاطع الإباحية.. قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز راندا عبدالسلام|«فيديوجراف»

سيدة تسقط من الطابق الخامس بعد تسلقها حبل لرؤية طفلتها بالشيخ زايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

اﻟﻤﺰﻳﺪ