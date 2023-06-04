بتكلفة 7.7 مليون جنيه.. استمرار أعمال رصف طرق دمنهور بالبحيرة

الأحد 04/يونيو/2023 - 08:13 م 6/4/2023 8:13:58 PM

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

وقامت مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندسة كريمة عاشور بمتابعة أعمال رصف عدد من الطرق بمدينة دمنهور بتكلفة إجمالية 7.7مليون جنيه.

ويتم تنفيذ أعمال الطبقة السطحية لعدة شوارع بمنطقة خلف المزرعة ومتفرعات عبد السلام الشاذلى باعتماد 2 مليون و700 ألف جنيه وكذا استكمال رصف شارع الهلال القديم وفرعياته الممتدة حتى شارع شهداء القنال بتكلفة 5 مليون جنيه وذلك لتحقيق السيولة المرورية والتيسير على المواطنين.

وشددت نائب محافظ البحيرة على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالإلتزام بالبرنامج الزمني والإشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة.