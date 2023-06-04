ضبط 1217 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.



وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بحملات تموينية بمركزى دمنهور والدلنجات أسفرت عن ضبط 1217 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية.

وتم ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين و آخر تصرف فى 21 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع ، بالإضافة إلى 6 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ،و 3 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وتم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف ، و 3 محاضر لعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.