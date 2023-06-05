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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الاثنين5-6-2023

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء اليوم الاثنين

شهدت أسعار الحديد والأسمنت تراجعا كبيرا علي مدار تعاملات الشهر الماضي.


وينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت  في مصر،اليوم الاثنين 5 يونيو  2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .

وانخفض سعر الحديد في السوق المصري بقيمة تتراوح مابين 3 الي 4 الألف في الطن الواحد خلال مايو الماضي

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم الاثنين على النحو التالي:

 

سجل سعر حديد عز اليوم الاثنين 37000جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم الاثنين عند 36700جنيها للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الاثنين 35500جنيه للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم الاثنين 35500جنيه للطن

سجل سعر حديد سرحان اليوم الاثنين  35000جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الاثنين  35500جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد المصريين اليوم الاثنين 36500جنيه للطن .

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الاثنين  نحو 35500جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الاثنين  نحو 35500جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الاثنين نحو 35500جنيه للطن الواحد


بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الاثنين  نحو 35000جنيه للطن الواحد

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عز بـ 37000 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023

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طن الحديد يسجل 37 ألف جنيه.. والأسمنت يتخطى 1800


أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الاثنين:


سجلت أسعار الأسمنت تراجعا بقيمة تتراوح مابين 30 الي60 جنيها خلال مايو الماضي وجاءت كالاتي:

وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم الاثنين ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1760جنيه لطن المسلح .

وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم الاثنين ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1718جنيه لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت أسيوط اليوم الاثنين 1710 جنيه للطن .


وسجل أسمنت شركة وادى النيل  اليوم الاثنين 1720 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الاثنين 1735جنيه للطن.

وسجل سعر أسمنت لافارج اليوم الاثنين 1730 جنيه للطن .

بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الاثنين عند 1780جنيه للطن .

وسجل أسمنت السويدي اليوم الاثنين 1860جنيها للطن.


وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف" اليوم الإثنين  1720جنيها للطن.

 

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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