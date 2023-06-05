حوار وشراكة الحضارات.. كتاب يكشف طرق التغلب على الأزمة الاجتماعية الثقافية

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، وضمن "المشروع الوطني للترجمة" كتاب (حوار وشراكة الحضارات بين النظرية والتطبيق)، إعداد وتحرير: يوري يكوفيتس وسهيل فرح، ترجمة: د. نواف القنطار.

يضم هذا الكتاب بحوثاً لعدد من العلماء الروس والأجانب تركّز على طرق تطوير الأسس العلمية لإستراتيجية الحوار بين الحضارات، وعلى الاتجاهات التاريخية لدينامية المجالين الاجتماعي والثقافي للحضارات، وطرق التغلب على الأزمة الاجتماعية الثقافية الحديثة، وآفاق التنمية والأولويات الإستراتيجية لحوار الحضارات وشراكتها في مجال العلوم والتعليم والثقافة والأخلاق.

كما يحاول الكتاب تقديم بعض الإجابات حول ماهية المعوقات والتحديات التي تواجه الفرد والمجتمع ككل، وماهية السيناريوهات المستقبلية التي يمكننا تحديدها اليوم.

كتاب (حوار وشراكة الحضارات بين النظرية والتطبيق)، إعداد وتحرير: يوري يكوفيتس وسهيل فرح، ترجمة: د. نواف القنطار، صادرة حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.