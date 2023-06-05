تحذير لمستخدمي شاومي Xiaomi .. توقف الدعم عن هذه الهواتف

تبدأ شركة Xiaomi شاومي الصينية إيقاف الدعم عن عدد من هواتفها الذكية، حيث لن تتلقى هذه الهواتف أية تحديثات أمنية أو تحديثات فنية تتعلق بتطوير أداء البرنامج والنظام التشغيلي، حيث لن تكون هذه الهواتف قادرة على دعم الميزات الجديدة والتي تتطلب هواتف أحدث.
وبحسب تقرير من موقع GizChina فإنه لن تتلقى الهواتف التي تمت إضافتها إلى قائمة EOS الخاصة بشركة شاومي تحديثات MIUI أو أندرويد أو تحديثات الأمان، ومع ذلك ، فإن الشركة لا لن تحرم هذه الهواتف تماما، حيث أنه في حالة اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة ، سيستمر توفير التحديثات ، حتى لو لم تعد الأجهزة مدعومة رسميًا.
وفي سوق الهواتف الذكية سريع الخطى ، حيث تغمر الطرز الجديدة المشهد مع مرور كل يوم ، تجد الهواتف التي تفتقر إلى القدرات اللازمة لاستيعاب الإصدارات الأحدث دعم برامجها مقطوعًا، وعلى الرغم من أن بعض الشركات تنتج هواتف ذات ميزات وتصميمات استثنائية ، فقد لا تكون مفضلة بسبب دعم التحديث المحدود.
وفقا للموقع فإن شاومي تجد نفسها في موقف استقطاب ، مع كل من المؤيدين والمنتقدين، فعادةً ما توفر الشركة عامين من دعم البرامج لهواتفها الذكية، وفي الوقت نفسه ، تصدر الشركة تحديثات دورية لقائمة EOS الرسمية الخاصة بها، حيث تقوم بفهرسة الأجهزة التي وصلت إلى نهاية دعم التحديث الخاص بها.
ولن تحصل الهواتف الآتي على أي دعم أو تحديثات مستقبلية من شركة شاومي، سواء كانت هذه التحديثات أمنية أو فنية إلا في بعض الحالات الطارئة فقط:
Mi 1
Mi 2
Mi 2A
Mi 3
Mi 4
Mi 4S
Mi 4C
Mi 5
Mi 5S
Mi 5S Plus
Mi 5C
Mi 5X
Mi 6
Mi 6X
Mi 8
Mi 8 Lite
Mi 8 SE
Mi 8 UD
Mi 8 Pro
Mi 8 Explore Edition
Mi 9
Mi 9 Lite
Mi 9 Pro 5G
Mi 9T Pro
Mi 9 SE
Mi CC 9
Mi CC 9e
Mi CC 9 Pro
Mi Note
Mi Note 2
Mi Note 3
Mi Note Pro
MIX
MIX 2
Mi MAX
Mi MAX 2
Mi MAX 3
Mi A1
Mi A2
Mi A2 Lite
Mi A3 (Android One)
Mi Pad
Mi Pad 2
Mi Pad 3
Mi Pad 4
Mi Pad 4 Plus
MIX 2S
Mi MIX 2S
MIX 3
Mi MIX 3
Mi PLAY
Mi Note 10
Mi 10 Lite zoom (CN)
Xiaomi Note 10 Lite
Redmi 1
Redmi 1S
Redmi 2
Redmi 2A
Redmi 3
Redmi 3S
Redmi 3X
Redmi 4
Redmi 4X
Redmi 4A
Redmi 5
Redmi 5 Plus
Redmi 5A
Redmi Note 1
Redmi Note 1S
Redmi Note 2
Redmi Note 2 Pro
Redmi Note 3
Redmi Note 4
Redmi Note 4X
Redmi Note 5
Redmi Note 5A
Redmi Note 5 Pro
Redmi Pro
Redmi 6
Redmi 6 Pro
Redmi 6A
Redmi Note 6 Pro
Redmi S2
Redmi Y2
Redmi Go
Redmi Note 7
Redmi Note 7S
Redmi Note 7 Pro
Redmi K20
Redmi 7
Redmi Y3
Redmi K20 Pro
Redmi 7A
Redmi 8
Redmi Note 8 Pro
Redmi Note 8T
Redmi 8A
Redmi Note 8 (ID)
Redmi 8A Dual
Redmi Note 8 (IN)
Redmi Note 8 (GLOBAL)
Redmi Note 8 (CN)
Redmi K30
Redmi K30 5G
Redmi K30 5G Speed
POCO F1
POCO PHONE F1
POCO X2