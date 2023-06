تحذير لمستخدمي شاومي Xiaomi .. توقف الدعم عن هذه الهواتف

تبدأ شركة Xiaomi شاومي الصينية إيقاف الدعم عن عدد من هواتفها الذكية، حيث لن تتلقى هذه الهواتف أية تحديثات أمنية أو تحديثات فنية تتعلق بتطوير أداء البرنامج والنظام التشغيلي، حيث لن تكون هذه الهواتف قادرة على دعم الميزات الجديدة والتي تتطلب هواتف أحدث.

وبحسب تقرير من موقع GizChina فإنه لن تتلقى الهواتف التي تمت إضافتها إلى قائمة EOS الخاصة بشركة شاومي تحديثات MIUI أو أندرويد أو تحديثات الأمان، ومع ذلك ، فإن الشركة لا لن تحرم هذه الهواتف تماما، حيث أنه في حالة اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة ، سيستمر توفير التحديثات ، حتى لو لم تعد الأجهزة مدعومة رسميًا.

وفي سوق الهواتف الذكية سريع الخطى ، حيث تغمر الطرز الجديدة المشهد مع مرور كل يوم ، تجد الهواتف التي تفتقر إلى القدرات اللازمة لاستيعاب الإصدارات الأحدث دعم برامجها مقطوعًا، وعلى الرغم من أن بعض الشركات تنتج هواتف ذات ميزات وتصميمات استثنائية ، فقد لا تكون مفضلة بسبب دعم التحديث المحدود.

وفقا للموقع فإن شاومي تجد نفسها في موقف استقطاب ، مع كل من المؤيدين والمنتقدين، فعادةً ما توفر الشركة عامين من دعم البرامج لهواتفها الذكية، وفي الوقت نفسه ، تصدر الشركة تحديثات دورية لقائمة EOS الرسمية الخاصة بها، حيث تقوم بفهرسة الأجهزة التي وصلت إلى نهاية دعم التحديث الخاص بها.

ولن تحصل الهواتف الآتي على أي دعم أو تحديثات مستقبلية من شركة شاومي، سواء كانت هذه التحديثات أمنية أو فنية إلا في بعض الحالات الطارئة فقط:

Mi 1

Mi 2

Mi 2A

Mi 3

Mi 4

Mi 4S

Mi 4C

Mi 5

Mi 5S

Mi 5S Plus

Mi 5C

Mi 5X

Mi 6

Mi 6X

Mi 8

Mi 8 Lite

Mi 8 SE

Mi 8 UD

Mi 8 Pro

Mi 8 Explore Edition

Mi 9

Mi 9 Lite

Mi 9 Pro 5G

Mi 9T Pro

Mi 9 SE

Mi CC 9

Mi CC 9e

Mi CC 9 Pro

Mi Note

Mi Note 2

Mi Note 3

Mi Note Pro

MIX

MIX 2

Mi MAX

Mi MAX 2

Mi MAX 3

Mi A1

Mi A2

Mi A2 Lite

Mi A3 (Android One)

Mi Pad

Mi Pad 2

Mi Pad 3

Mi Pad 4

Mi Pad 4 Plus

MIX 2S

Mi MIX 2S

MIX 3

Mi MIX 3

Mi PLAY

Mi Note 10

Mi 10 Lite zoom (CN)

Xiaomi Note 10 Lite

Redmi 1

Redmi 1S

Redmi 2

Redmi 2A

Redmi 3

Redmi 3S

Redmi 3X

Redmi 4

Redmi 4X

Redmi 4A

Redmi 5

Redmi 5 Plus

Redmi 5A

Redmi Note 1

Redmi Note 1S

Redmi Note 2

Redmi Note 2 Pro

Redmi Note 3

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5

Redmi Note 5A

Redmi Note 5 Pro

Redmi Pro

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi 6A

Redmi Note 6 Pro

Redmi S2

Redmi Y2

Redmi Go

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi Note 7 Pro

Redmi K20

Redmi 7

Redmi Y3

Redmi K20 Pro

Redmi 7A

Redmi 8

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8T

Redmi 8A

Redmi Note 8 (ID)

Redmi 8A Dual

Redmi Note 8 (IN)

Redmi Note 8 (GLOBAL)

Redmi Note 8 (CN)

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 5G Speed

POCO F1

POCO PHONE F1

POCO X2