إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ

انطلقت المرحلة الأولى من الموجة رقم 27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرية محلة موسى، التابعة لمركز كفر الشيخ.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبتكليف من اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف ومتابعة ميدانية من المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وبقيادة العميد أحمد الجمل، مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، وبمتابعة ميدانية من عبود الصيفي، وهاني الجميل، ومحسن عبد اللطيف، نواب رئيس المدينة لشئون القرى، وبالتنسيق مع قيادات ورجال شرطة مركز كفر الشيخ لضمان تنفيذ القرارات بكل حزم.

وشهدت الحملة إزالة 10 من حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، بإجمالي مساحة قدرها فدان، و12 سهمًا، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، بهدف منع تكرار هذه الظاهرة، والحفاظ على موارد الدولة الزراعية.

وأكد رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أن الحملات مستمرة على مدار مراحل الموجة الـ 27، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والزراعية المختصة، لضمان إزالة كافة أشكال التعديات، تنفيذًا للقانون وحفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.