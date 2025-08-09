قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ كفر الشيخ: انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ27 لإزالة التعديات

محمود زيدان

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ 27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، بجميع مراكز المحافظة، بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ، وجهات الولاية وجميع الأجهزة المعنية، مؤكداً التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين .

كلف محافظ كفر الشيخ، غرفة العمليات وإدارة الأزمات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة بالمتابعة على مدار اليوم أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 27 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء في جميع مراكز المحافظ

 كما كلف بتذليل كافة المعوقات التي من الممكن ان تواجه تنفيذ قرارات الإزالة، بالتنسيق مع جهات الولاية و إدارة الأملاك بالمحافظة.

 وأكد أنه لا تهاون مع المقصرين أو المتقاعسين في تنفيذ إزالة التعديات بكافة إشكالها والتصدى لها وإزالتها في المهد تطبيقاً للقانون ولحماية حق الدولة والأجيال القادمة.

شدد محافظ كفرالشيخ، علي ضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحد المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات لتحقيق المستهدف من الموجه الـ 27 بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة.

وفي سياق متصل، تناشد محافظة كفر الشيخ المواطنين في التمسك بحقهم بالإبلاغ عن أي مخالفات، علي الخط الساخن 114، والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.

