إبراهيم جودة: بنهاية هذا العام سيتم إنتاج 2000 إطار خارجي للسيارات ..فيديو

قال المهندس إبراهيم جودة، رئيس مجلس إدارة مجمع مصانع بيراميدز لتصنيع الإطارات، إن المصنع يقوم بإنتاج ١٠٠٠٠ إطار خارجي يومياً للسيارات من الإطارات الخارجية ويتم إنتاج ١٨٠٠٠٠ إطار داخلي يومياً وأيضاً يتم إنتاج مادة لحام الإطارات.

وأضاف "إبراهيم جودة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن أغلب الإنتاج يكون للموتوسيكلات والتريسكيلات ونوع واحد فقط من السيارات، مشيراً إلى أن بنهاية هذا العام سيتم إنتاج 2000 إطار للسيارات النقل الخفيفة .

وتابع إبراهيم جودة، أن تم عمل القواعد الخراسانية والتجهيزات الخاصة للمكينات التي ستقوم بصناعة إطارات السيارات بنهاية العام.