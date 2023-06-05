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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نقل حسام داغر للمستشفى ودخوله العناية المركزة

حسام داغر
حسام داغر

أعلن شقيق الفنان حسام داغر، عن نقله للعناية المركزة في أحد المستشفيات في منطقة الشيخ زايد بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكتب أحمد داغر: "حسام اخويا تعبان جدًا  واتحجز في العناية المركزة في مستشفى بالشيخ زايد".

   

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وكان حسام داغر قد كتب من خلال حاسبه الرسمي على “فيسبوك” :"بمر بوعكة صحية …. صدقوني الانسان ضعيف قوي تجاه اي حاجه ، تعالوا ندعي لكل مريض بالشفاء و برفع الابتلاء ، يهون علينا جميعاً ، وشكرا يارب على كل حاجة وكل نعمة وقوينا يا حبيبي يا سميع الدعاء".

يذكر أن كشف الفنان حسام داغر،  كواليس وتفاصيل مشاركته في مسلسل " حضرة العمدة " مع الفنانة روبي ، والذي يعرض في شهر رمضان.

وقال حسام داغر في حواره على قناة " إكسترا نيوز :" مسلسل حضرة العمدة  به عدد كبير من الشخصيات المتعددة وإبراهيم عيسى لخص المجتمع المصري بأكمله في قرية تل شبورة ".

 

 وأضاف حسام داغر :"  ليا الشرف بالعمل وسط كوكبة كبيرة من الفنانين الكبار ومنهم الفنانة روبي وأحمد بدير وأحمد رزق ".

 

 وتابع حسام داغر :" أقوم بتجسيد شخصية تدعى صلاح  وشخصية صلاح تتحول من الشر الشديد إلى الإنسانية ".

 

 وأكمل حسام داغر :" تاتش الكوميديا موجود في شخصيتي  في حضرة العمدة لكن أساس الشخصية هي شخصية تعتمد على المشاعر والاحاسيس وتتعرض لمواقف إنسانية شديدة ".

حسام داغر الفنان حسام داغر الفيسبوك أحمد رزق مسلسل حضرة العمدة

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