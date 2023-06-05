نقل حسام داغر للمستشفى ودخوله العناية المركزة

أعلن شقيق الفنان حسام داغر، عن نقله للعناية المركزة في أحد المستشفيات في منطقة الشيخ زايد بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكتب أحمد داغر: "حسام اخويا تعبان جدًا واتحجز في العناية المركزة في مستشفى بالشيخ زايد".

وكان حسام داغر قد كتب من خلال حاسبه الرسمي على “فيسبوك” :"بمر بوعكة صحية …. صدقوني الانسان ضعيف قوي تجاه اي حاجه ، تعالوا ندعي لكل مريض بالشفاء و برفع الابتلاء ، يهون علينا جميعاً ، وشكرا يارب على كل حاجة وكل نعمة وقوينا يا حبيبي يا سميع الدعاء".

يذكر أن كشف الفنان حسام داغر، كواليس وتفاصيل مشاركته في مسلسل " حضرة العمدة " مع الفنانة روبي ، والذي يعرض في شهر رمضان.

وقال حسام داغر في حواره على قناة " إكسترا نيوز :" مسلسل حضرة العمدة به عدد كبير من الشخصيات المتعددة وإبراهيم عيسى لخص المجتمع المصري بأكمله في قرية تل شبورة ".

وأضاف حسام داغر :" ليا الشرف بالعمل وسط كوكبة كبيرة من الفنانين الكبار ومنهم الفنانة روبي وأحمد بدير وأحمد رزق ".

وتابع حسام داغر :" أقوم بتجسيد شخصية تدعى صلاح وشخصية صلاح تتحول من الشر الشديد إلى الإنسانية ".

وأكمل حسام داغر :" تاتش الكوميديا موجود في شخصيتي في حضرة العمدة لكن أساس الشخصية هي شخصية تعتمد على المشاعر والاحاسيس وتتعرض لمواقف إنسانية شديدة ".