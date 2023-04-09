اكس لانس الحلقة 18 .. حسام داغر يبتز زوجته بنصف مليون جنيه

شهدت الحلقة ال 18 من مسلسل إكس لانس ، والذي يعود من خلاله الفنان محمد سعد للدراما التليفزيونية بعد غياب سنوات العديد من الاحداث .

حيث تمكن المحامي الذي وكله حسن “ حسام داغر ” من رد طليقته اليه ، ثم عاد وابتزها ان تدفع مليون جينه مقابل حصولها علي الطلاث مرة اخري ، او الانتقال الي منزل والد حسن للاقامة مع زوجها هناك ، بس بدا المحامي الخاص بها تنفيذ خطة لحصولها علي الطلاث مرة اخري .

اما كالبز" احمد فتحي “ فقد حمل مفاجاه للحناوي” محمد سعد " ، وهي ان حمود المنشاري مازال حي ولم يقتل .

مسلسل إكس لانس بطولة عدد كبير من الفنانين أبرزهم الفنان محمد سعد ، ويشاركه في البطولة الفنانة شيرين وويزو “ نجمة مسرح مصر ” بالإضافة إلى حسام داغر وإبرام سمير وسارة درزاوي واللذان يعدان من الفنانين الذين ظهروا ضمن مجموعة مسرح مصر، بالإضافة إلى أحمد فتحي وحسن عبد الفتاح وعمر متولي ومصطفي درويش وسامي مغاوري والعمل من إخراج إبرام نشأت ومن إنتاج ممدوح شاهين .

محمد سعد يستعين بشخصية الحاج حناوي :



ومن خلال مسلسل إكس لانس يقدم محمد سعد شخصية الحاج حناوي ، والتي سبق وان قدمها في فيلم كركر، وشاركته البطولة كل من ياسمين عبد العزيز وعلا مرسي وكل من الراحلين ورجاء الجداوي وحسن حسني .

قصة مسلسل إكس لانس :



تدور أحداث مسلسل إكس لانس في اطار كوميدي حول شخصية الحاج حناوي الذي يدخل في مواقف كوميدية مع اسرته وابنته التي تلعب شخصيتها الفنانة ويزو .