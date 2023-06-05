بمواصفات مميزة وبطارية 5000 مللي أمبير.. أرخص موبايل Vivo فيفو في السوق

يعد هاتف Vivo Y16 واحدا من أفضل هواتف فيفو من فئة 5 آلاف جنيه، حيث يتمتع بعدد من المواصفات الكبيرة بدءا من شاشة مميزة وكاميرا فائقة وبطارية كبيرة 5000 مللى أمبير مع أداء قوي بمعالج مميز.

ويتوفر هاتف فيفو Vivo Y16 في السوق المصري بسعر يبدأ من 5 آلاف و 200 جنيه مصري، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

وجاء هاتف فيفو Vivo Y16 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD قياس 6.51 بوصة مع دقة 720x1600 بيكسل، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف، مع ألوان الأسود والذهبي.

ويقدم هاتف فيفو Vivo Y16 كاميرا خلفية مزدوجة ، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 13 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة f/2.2 ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل فتحة عدسة f/2.4 أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 5 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2، لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف فيفو Vivo Y16 على بطارية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 10 وات مع نظام تشغيل أندرويد، مع وزن إجمالي 184 جم.

ويعمل هاتف فيفو Vivo Y16 بمعالج من نوع MT6765 Helio P35 من إنتاج شركة ميديا تيك بدقة تصنيع 12 نانو ثمانية النواة، مع شريحة معالجة رسوميات جرافيك PowerVR GE8320 مقترن مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 و 4 جيجابايت رام ومساحة تخزين أساسية 64 و 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع.