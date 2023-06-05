محمد رمضان يتغزل في جومانا مراد

نشرت الفنانة جومانا مراد، صورة لها من كواليس فيلم “ع الزيرو”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وعلق الفنان محمد رمضان علي صورة جومانا مراد، وكتب في تغريدة له: “وانا أقول كواليسنا حلوة ليه ؟! #ع_الزيرو #عيد_الاضحى”.

ويواصل صناع فيلم “ع الزيرو” بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة نيللى كريم تصوير المشاهد المتبقية بالمنصورة استعدادًا لعرضه فى موسم عيد الأضحى.

وبدأ محمد رمضان تصوير فيلمه الجديد ع الزيرو قبل موسم رمضان الماضي إلا أنه أوقف تصويره بسبب انشغاله بتصوير مسلسل جعفر العمدة وفيلم هارلي الذي عرض في موسم عيد الفطر.