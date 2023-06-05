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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ظهور ابنة شمس البارودي وحسن يوسف بندوة تكريمه

حسن يوسف وابنته
حسن يوسف وابنته

حرصت ناريمان، ابنه كل من الفنان حسن يوسف وشمس البارودي، على حضور ندوة تكريم والدها بقصر السينما، وقامت بدعمه ومساندته.

كرم قصر السينما، الفنان الكبير حسن يوسف، عن مجمل اعماله الفترة السابقة، وعن مشواره وتاريخه الفني الحافل.

تكريم حسن يوسف بقصر السينما .. صور

اتقتلت.. حسن يوسف يكشف أسرارا صادمة عن سعاد حسني

ونشرت الصفحة الرسمية عدد من الصور،معلقين : “وسط حضور جماهيري استضاف  اليوم قصر السينما النجم حسن يوسف وذلك ضمن برنامج نجم وندوة  وقدم الندوة الفنان تامر عبد المنعم المدير العام للثقافة السينمائية ومدير قصر السينما وأدار الندوة المخرج عادل عوض، وذلك لتكريمه عن مسيرته الابداعية واهداؤه درع الهيئة العامة لقصورالثقافة.#قصر_السينما#الثقافة".

قال حسن يوسف، خلال الندوة أن سعاد حسني كانت تعيش حياتها دون تفكير .. زعلت عليها لما توفيت جدا، لأني كنت بعتبرها زميلة تختة.. وكانت طيبة جدا ولحظات السعادة اللي بتعيشها كانت قدام الكاميرا، لأن زيجاتها كانت فاشلة".

 

 

وأضاف: "كانت بتكلمني الساعة 2 بالليل تقولي صلاح كريم هيموتني.. اجري بالبيجامة والشبشب ليها عشان الحق الخناقة.. وكنت دايما بقولها بطلي العبط ده ربنا ادانا مخ وشوفي نادية لطفي بتعمل إيه".

وتابع: الفنانة سعاد حسني قتلت في الشقة قبل أن يتم إلقاء جثمانها من الشرفة .. ذهبت أنا وزوجتي شمس البارودي لزيارة ابني محمود في لندن، وكان من أهداف الزيارة محاولة شمس إقناع سعاد حسني بالعودة للقاهرة واقنعناها بالفعل، بعدها سمعنا إنها اترمت".

حسن يوسف وابنته
حسن يوسف وابنته
حسن يوسف وابنته
حسن يوسف وابنته
حسن يوسف الفنان حسن يوسف شمس البارودي قصر السينما عادل عوض

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