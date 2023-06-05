اتقتلت.. حسن يوسف يكشف أسرارا صادمة عن سعاد حسني

حل الفنان حسن يوسف ضيف قصر السينما لتكريمه عن مشواره الفني الحافل.

وكشف العديد من الأسرار عن حياته، ومن ضمنها علاقته بالفنانة سعاد حسني وكواليس مقتلها أو انتحارها كما جاءت الروايات.

قال خلال الندوة أن سعاد حسني كانت تعيش حياتها دون تفكير .. زعلت عليها لما توفيت جدا، لأني كنت بعتبرها زميلة تختة.. وكانت طيبة جدا ولحظات السعادة اللي بتعيشها كانت قدام الكاميرا، لأن زيجاتها كانت فاشلة".

وأضاف: "كانت بتكلمني الساعة 2 بالليل تقولي صلاح كريم هيموتني.. اجري بالبيجامة والشبشب ليها عشان الحق الخناقة.. وكنت دايما بقولها بطلي العبط ده ربنا ادانا مخ وشوفي نادية لطفي بتعمل إيه".

وتابع: الفنانة سعاد حسني قتلت في الشقة قبل أن يتم إلقاء جثمانها من الشرفة .. ذهبت أنا وزوجتي شمس البارودي لزيارة ابني محمود في لندن، وكان من أهداف الزيارة محاولة شمس إقناع سعاد حسني بالعودة للقاهرة واقنعناها بالفعل، بعدها سمعنا إنها اترمت".

