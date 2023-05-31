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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تكريم الفنان حسن يوسف بقصر السينما .. الأحد

حسن يوسف
حسن يوسف

أعلن الفنان تامر عبد المنعم، مدير عام الثقافة السينمائية ومدير قصر السينما أن قصر السينما سيستضيف النجم الكبير حسن يوسف الاحد المقبل الموافق ٤ يونيه في تمام الساعة السابعة ونصف.


ويحل الفنان القدير حسن يوسف ضيفا علي جمهوره في ندوة يديرها المخرج الكبير عادل عوض وبعدها يتم تكريمه وتسليمه درع الهيئة العامة لقصور الثقافة عن مشواره الفني الحافل وتاريخه الكبير.


كما سيتم عرض فيلم الجبان والحب من إنتاجه واخراجه وبطولته مع النجمة الكبيرة شمس البارودي والنجمة الكبيرة عند رستم.
يذكر أن آخر أعمال الفنان الكبير حسن يوسف هو مسلسل الضاهر من إخراج ياسر زايد وبطولة محمد فؤاد وتامر عبدالمنعم.

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يذكر أن فجر عمر حسن يوسف مفاجأة كبرى حول عودة والدته النجمة المعتزلة شمس البارودي إلى الشاشة مرة أخرى، وذلك خلال حلوله ضيفًا على الإعلامية نانسي مجدي مقدمة برنامج القاهرة اليوم، والذي يعرض على قناة اليوم باقة ألفا.

وكشف عمر أنه حاليًا بصدد الإعداد لفيلم وثائقي يتناول سيرة حياة والده النجم حسن يوسف، ووالدته شمس البارودي، مؤكدًا أنه نجح بعد مجهود كبير في إقناعها بالظهور مرة أخرى، وذلك بعد سنوات طويلة من الاختفاء.

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وأكد عمر أن شمس البارودي ستتحدث خلال العمل الجديد، عن أهم المحطات في حياتها الفنية والشخصية، وتفاصيل اتخاذها قرار الاعتزال.

 

تامر عبد المنعم الفنان تامر عبد المنعم قصر السينما شمس البارودي نانسي مجدي

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