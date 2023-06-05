حبس المتهمين بقتل مستريح ووضعه داخل شوال بلاستيك بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهمين بحبس عامل ووضع جثته داخل جوال بلاستيك بسبب خلافات مالية بينهما.

وكانت المعلومات السرية قد وصلت للأجهزة الأمنية بالقليوبية قيام (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" بالتردد على أحد المنازل بدائرة قسم شرطة الخصوص مستقلين سيارة ملاكى ملك الثالث، وبحوزتهم جوال "بلاستيكى" قاموا بنقله من السيارة إلى داخل مخزن بالمنزل.

وبالانتقال والفحص عثر بداخل المخزن على جوال بداخله جثة (عامل - مقيم بمحافظة القاهرة "له معلومات جنائية" وبها جروح متفرقة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرروا بوجود خلافات مالية بين أحدهم والمجنى عليه لتحصل المجنى عليه منه على مبلغ مالى ومشغولات ذهبية بزعم توظيفها مقابل أرباح وامتنع عن سدادها وتهرب من رد أصل المبلغ والمشغولات الذهبية.

وعلى إثر ذلك قام الأول بتتبع المجنى عليه من منطقة عمله حتى مسكنه بالمرج بالقاهرة ودلف خلفه وقام بتكبيله بقطعة من القماش وتعدى عليه بالضرب بالأيدى فأحدث إصابته ثم استعان بباقى المتهمين ووضعوه داخل الجوال ونقلوه لمنزلهم الكائن بدائرة قسم شرطة الخصوص واحتجازه بشقة بالطابق الأرضى إلا أنهم فوجئوا بوفاته فقاموا بنقله للمخزن محل العثور تمهيداً للتخلص منه، كما أرشدوا عن (هاتفين - حافظة نقود المجنى عليه - السيارة المستخدمة فى الواقعة).