كاتب صحفي : ملف السودان أصبح حقل ألغام في الشهور الأخيرة |فيديو

أكد شريف سمير الكاتب الصحفي، ان ملف السودان أصبح حقل ألغام في الشهور الأخيرة، ولابد ان يكون هناك تركيز من مصر على وجود حشد إفريقي لمثل هذه الملفات"السودان أو سد النهضة".

قضية السودان تحتاج تضامنا من الدول الإفريقية مع مصر

وأضاف شريف سمير خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر لم تتخل عن دورها في القارة السمراء، وذلك فيما يتعلق بالعلاقة بينها و بين القارة الإفريقية.

وتابع الكاتب الصحفي، قائلاً:"و الملفات الشائكة، مثل قضية السودان، تحتاج تضامن من الدول الإفريقية مع مصر، والعلاقات بين مصر وموريتانيا مقدمة لعلاقات مع دول أخرى".