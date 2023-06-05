نقابة القراء تستدعي الشيخ حلمى الجمل للتحقيق أمام لجنة القيم

قرر مجلس إدارة نقابة محفظى وقراء القرآن العامة بمصر برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء استدعاء العضو الشيخ حلمى عبد الحميد موسى الجمل للمثول أمام لجنة القيم للتحقيق معه فيما ورد عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى.



ماذا كتب حلمي الجمل عبر صفحته

وكتب الشيخ حلمي الجمل على صفحته قائلا: مما لا شك فيه لدى جميع الأعضاء، من الحفاظ والقراء، أن مجلس إدارة النقابة الحالي، وفضيلة النقيب، وهيئة المكتب جيء بهم بالتعيين من قبل وزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية، وليس من خلال انتخابات حرة مباشرة كباقي النقابات المهنية الأخرى بجمهورية مصر العربية كما ينص على ذلك قانون النقابة رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٣م، واللائحة الداخلية المفسرة له، رغم أن بعض أعضاء مجلس الإدارة جاءوا بأوراق مزورة وتم اعتمادها من قبل اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة بوزارة الأوقاف رغم الطعن فيها بالتزوير مرات ولم تستجب اللجنة لذلك، بل قامت اللجنة ذاتها باستبعاد الطلب المقدم مني للترشح على منصب النقيب والمستوفي لكافة الاشتراطات باعتبار أنني وكيل وزارة سابق بالتربية والتعليم ما يقارب ثلاثين عاما بتقارير كفاية تفوق الامتياز، وكنت نائبا لفضيلة الشيخ الطبلاوي - رحمه الله - عدد سنين، وقارئ إذاعي معروف على مستوى العالم، ومحكم عالمي في علوم القرآن الكريم وقراءاته كان يترأس لجان التحكيم بوزارة الأوقاف على مدى ست سنين متتالية، وتم تكريمه طوال هذه السنين من رجالات الدولة وفي مقدمتهم وزير الأوقاف الحالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة.