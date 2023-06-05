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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من روسيا على تصريحات أمريكا بشأن الأسلحة النووية

روسيا وأمريكا
روسيا وأمريكا

علق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، علي تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، قائلا إنه مهم وإيجابي بأن الولايات المتحدة مستعدة للمفاوضات بشأن الحد من الأسلحة النووية، وروسيا منفتحة على الحوار.

وقال بيسكوف، في إفادة صحفية: "هذا بيان مهم وإيجابي للسيد سوليفان.. بالطبع، نتوقع أن يتم دعمه بخطوات فعلية من خلال القنوات الدبلوماسية، وبعد ذلك سيكون من الممكن النظر في الأشكال المقترحة للحوار".

وأضاف أن روسيا منفتحة على الحوار، لكن من الصعب للغاية التركيز على البيانات في الصحافة.

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وقال: "لا تزال روسيا منفتحة على الحوار، ونحن نعتبره مهما للغاية، ولكن يجب علينا أولا أن نفهم كيف يتم صياغة هذا الاقتراح. لأنه، بالطبع، في مثل هذه القضايا المهمة والحساسة، من الصعب للغاية التركيز على بيان في الصحافة، خاصة عندما نشهد مثل هذا النقص الحاد في الثقة المتبادلة في علاقاتنا الثنائية".

الكرملين مستشار الأمن القومي الأمريكي سوليفان الولايات المتحدة الاسلحة النووية

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