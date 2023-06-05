سيدات تنس طاولة الأهلي يتوج ببطولة الدوري

توج فريق تنس الطاولة سيدات بالنادي الأهلي ببطولة الدوري، بعد الفوز على فريق بتروجت بنتيجة ٣-٢، في ختام منافسات الدورة المجمعة الثانية, اليوم الإثنين، والمقامة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وقدم فريق سيدات تنس الطاولة بالأهلي عرضًا قويًّا للغاية، ونجح في حصد بطولة الدوري عن جدارة واستحقاق، خلال المنافسات التي خاضها الفريق في مشواره في الدورة المجمعة الثانية.

ومثل الفريق في مواجهة اليوم أمام بتروجت كل من: هنا جودة، ودينا مشرف، ونادين الدولتلي.

يذكر أن فريق تنس الطاولة سيدات بالأهلي فاز بالدورة المجمعة الأولى لبطولة الدوري، التي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح رئيسًا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، وعادل شومان مدربًا عامًّا للسيدات، ومحمود حامد مدربًا لفريق ١٩ سنة ناشئات، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا.