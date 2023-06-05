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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صناعة النواب: مصر على أعتاب نهضة صناعية.. والقيادة السياسية تسعى لدعم الاستثمار

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

التقى وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب الذي بدأ زيارته اليوم لمدن القناة باللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس خلال الزيارة التي تقوم بها اللجنة الى محافظات القناة لتفقد عدد من المصانع  والمشروعات والمناطق الصناعية بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد على مدى ٣ أيام برئاسة معتز محمود رئيس اللجنة.

وأكد معتز محمود  خلال كلمته باللقاء أنه لا يمكن  لأي دولة أن تتقدم أو تنهض وتحقق تنمية بدون الصناعة، مشيرا إلى أن الصناعة تمثل ١٦٪ من حجم الاقتصاد المصري فيما تتجاوز في الدول ٣٤ ٪ .


وشدد معتز محمود علي ضرورة زيادة الإنتاج وتعظيم العائد المحلي والصناعة وصناعة المنتجات التي يتم استيرادها محليا، حيث يتم استيراد  سلع بقيمة ٥٢ مليار جنيه وتصدير سلع بقيمة ٢٤ مليارا ويمكن صناعة كثير من السلع التي يتم استيرادها محليا.

وأكد أن القيادة السياسية تقدم أكبر دعم للصناعة وتوطين الصناعة الوطنية من خلال المبادرات الرئاسية ما يضع مصر على أعتاب نهضة صناعية وهو ما يتطلب تضافر الجهود لمواجهة الصعوبات والمعوقات.

وعرض معتز محمود مشكلة مصنع مصر ايران للغزل والنسيج الذي تفقدته اللجنة صباح اليوم والحلول المتاحة بناء على حديثه مع المستثمرين الإيرانيين خلال الزيارة مؤكدا أن الحلول تتم من خلال البحث عن مستثمر جديد حيث يطلب الجانب الإيراني تغير الإدارة الحالية ودخول مستثمر قوي يستطيع إنقاذ المصنع.

وأشار الى أن هدف الزيارة التي تقوم بها لجنة الصناعة بمجلس النواب هو  الاستماع للمشاكل وتذليل العقبات أمام المصانع والمستثمرين.

واستعرض محافظ السويس النشاط الصناعي والصناعات وتطوير البنية الاساسية  بالمحافظة . كما عرض الإنجازات والجهود التي تقوم به الدولة في عدد من القطاعات والصناعات.

وأكد المحافظ خلال اللقاء توفر  مقومات الاستثمار الجيد بالمحافظة حيث يوجد  أكبر الموانئ التجارية على البحر الاحمر  خاصة بعد تطوير الموانئ وتوفير كل أنواع الصناعات الكبرى مثل  الغزل والنسيج والسيارات والحديد والصلب والأسمنت.

وعرض المحافظ العديد من الأنشطة من المزارع السمكية وتوفير كافة السلع من خلال دعم الإنتاج الوطني وتسهيل الاستثمار .

وطرح النواب العديد من التساؤلات حول ما تقوم به المحافظة من أنشطة وأبرز المعوقات  التي تواجه الصناعة.

وأكد النائب محمود الشامي أهمية تذليل العقبات أمام الصناعات الموجودة لزيادة الإنتاج المحلي .

وتحدث خلال اللقاء حول عدد من المشكلات النائب نشأت العمده والنائبة نيفين الكاتب 
وشارك في المناقشات نائب السويس جمال عبيد.

الصناعة السويس الاسماعيلية الاقتصاد تصدير المستثمرين

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