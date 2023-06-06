زياد بهاء الدين: مصر تمتلك مزايا استثمارية كبيرة.. ونحن في حاجة ملحة لتطبيق الضرائب.. ولابد من قيود صارمة على الاقتراض

تحدث الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، عن آخر تطورات الوضع الاقتصادي في مصر والعالم، وذلك بمداخلة ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد".

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

نائب رئيس الوزراء الأسبق: وضع الاستثمار على رأس أولويات الدولة أمر جيد

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، إنه لا بد من وجود معايير نرجع لها لقياس مستوى التقدم.



زياد بهاء الدين: مصر تمتلك مزايا استثمارية كبيرة

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، إن مصر تمتلك مزايا استثمارية كبيرة.



زياد بهاء الدين: لابد من قيود صارمة على الاقتراض.. والأولية للمشروعات الضرورية

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، إن لا يوجد دولة تستطيع أن تعيش بمعزل عن العالم.

نائب رئيس الوزراء الأسبق: البنية التحتية للاستثمار في مصر تحسنت وأصبحت أفضل

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، إن المستثمر يريد منافسة متكافئة.

وأضاف زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، خلال مداخلة ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "غير سعيد بالتقارير الدولية التي تتحدث عن تخارج الدولة، وإصلاح المناخ التنافسي أهم من تخارج الدولة حاليا".



نائب رئيس الوزراء الأسبق: البورصة وسوق المال يعبران عن حجم الاقتصاد في السوق

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، فكرة رفض الضرائب من قبل المواطنين مرفوض تماما.



زياد بهاء الدين: يجب عدم دخول الدولة في منافسة مع القطاع الخاص.. فيديو

كشف الدكتور زياد بهاء الدين، وزير التعاون الدولي الأسبق، عن احتياج مصر في الوقت الحالي لتطوير القطاع الاستثماري، مطالبا بزيادة نسبة تمثيل القطاع الخاص في المجلس الأعلى للاستثمار؛ للاستماع لوجهات النظر والعمل على حل أي مشكلات تواجه القطاع.



نائب رئيس الوزراء الأسبق: مصر في حاجة ملحة لتطبيق الضرائب.. فيديو

كشف الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، ووزير التعاون الدولي الأسبق، أهمية طرح الشركات في البورصة، موضحًا أن البورصة وسوق المال يعبران عن حجم الاقتصاد في السوق.



زياد بهاء الدين: لابد من وجود قيود صارمة للحد من القروض.. فيديو

علق الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، ووزير التعاون الدولي الأسبق، على قرار وزيرة التخطيط د. هالة السعيد بشأن وقف القروض من الخارج إلا بشروط ميسرة.



زياد بهاء الدين: النتائج الملموسة في الحوار الوطني ستكون من المحور السياسي

أعلن الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، مشاركته في جلسات المحور الاقتصادي غدا بالحوار الوطني.



زياد بهاء الدين: لابد من وجود معايير لرفع قدراتنا في الترويج للاستثمار..فيديو

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي الأسبق، إن ثورة 30 يونيو كانت شعبوية ومهمة للمصريين.

