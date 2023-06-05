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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوسوريو: الزمالك قدم مباراة جيدة أمام الاتحاد

صدى البلد

أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الاتحاد السكندري اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.


وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة :" قدمنا مباراة جيدة أمام فريق جيد يلعب بشكل منظم ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى في خط الدفاع، كما أن أحمد عادل ميسي قدم مباراة مميزة جدا".


وأضاف أوسوريو قائلا :"  الزمالك خاض الشوط الأول بشكل جيد وسنحت لنا 7 فرص وكان يجب زيادة النتيجة خاصة في الشوط الثاني، ولم أمتلك الوقت الكافي للحديث مع اللاعبين بين الشوطين لأنهم كانوا يؤدون صلاة العشاء، ولكن الفريق لعب بصورة جيدة في الشوط الثاني".


وتابع المدير الفني :" الاتحاد نجح في تسجيل هدف وأجبرنا على إجراء تبديلا خاصة بخروج حسام عبد المجيد خوفا من حصوله على بطاقة حمراء، كما أن المنافس لعب بصورة هجومية في الشوط الثاني من أجل إدراك التعادل مثل مباراة مانشستر سيتي و مانشستر يونايتد". 


وقال أوسوريو :" علينا أن تستحوذ على الكرة بشكل أفضل والفريق في تحسن وعندما نستحوذ على الكرة نظهر بصورة جيدة، وبدأنا مباراة اليوم باللعب بـ4 لاعبين في خط الدفاع وأحمد فتوح كان ظهير أيسر وفي حالة امتلاك الزمالك للكرة كان يتقدم لوسط الملعب".

 
وتابع المدير الفني قائلا :" نعمل بشكل مكثف يومياً على وضع اللاعبين في مواقف فنية قد تحدث داخل المباريات ونعمل على تحسين إنهاء الهجمة بشكل جماعي".


وأضاف أوسوريو قائلا :" الجزيري كان جيد جدا أمام المرمى في لقاء اليوم ويحتاج إلى تحسين بعض الأمور البسيطة ليكون مفيد بشكل أكبر للفريق".


وشدد على أنه في الشوط الثاني بعد هدف الاتحاد الأول لم يقم اللاعبون بالضغط المطلوب، ومصطفى شلبي لم يتمكن من اتمام عملية الضغط بسبب قدرته البدنية ولذلك قمنا بإجراء بعض التبديلات.


وفاز فريق الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما  باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 53 نقطة يحتل بهم المركز الرابع بجدول الدوري، في حين توقف رصيد الاتحاد عند 40 نقطة يحتل بهم يحتل بهم المركز الثامن

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