اليوم.. افتتاح مكتب لاتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي في فلسطين

يفتتح الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، برفقة أحمد عساف، المشرف العام علي الإعلام الرسمي بفلسطين، مكتب للاتحاد بفلسطين وذلك اليوم الثلاثاء 6 يونيو.

ويقدم المكتب خدمة اخبارية سريعة وعصرية بالتعاون مع وزارة الإعلام الفلسطينية كما يقدم الصورة الصحيحة عن القضية الفلسطينية بالاضافة الي التعاون في اقامة العديد من الدورات والتعاون البرامجي والإخباري.

وعلي جانب آخر يقيم اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي ، دورة فى التصوير " قواعد التصوير والتقارير الاخبارية " والإخراج السينمائي والتليفزيوني بفلسطين وسيشارك فى هذه الدورة المخرج الكبير مجدى أبو عميرة والإعلامي عادل العبساوي وتستمر الدورة من السادس إلى التاسع يونيو الجاري.

يأتي ذها فى إطار الخطة الطموحة لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي ، فى تفعيل أنشطته على مستوى جميع الدول أعضاء الاتحاد ال 57 وبتوصية من لجنة البرامج بالاتحاد.