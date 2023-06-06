أخبار التوك شو.. التعليم تزف بشرى لطلاب الثانوية العامة.. والأرصاد تحذر من حالة الطقس

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

سمير فرج: جنودنا متواجدون على الحدود الشرقية ولديهم معداتهم الخاصة

قال اللواء دكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إن الجانب الإسرائيلي يعشق خدمة الأبراج العالية، عكس عملية التأمين المصري على الحدود، التي تكون في هيئة النقاط المستوية بسطح الأرض، وهي «حفر» تم تجهيزها على أعلى مستوى.

خالد يوسف: الجيش كان مؤيدا للإرادة الشعبية في ثورة 30 يونيو

قال المخرج خالد يوسف، إن وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم طمأن القوى السياسية بعدم تعرض الشرطة للمتظاهرين وتعهد بحمايتهم في ثورة 30 يونيو 2013، مشددًا على أن القوات المسلحة المصرية أيدت الإرادة الشعبية في 30 يونيو: «كل المواطنين وشباب الثورة قاطبة كان لديهم هاجس وهو هل سيحميهم الجيش المصري من بلطجية الإخوان الذين نزلوا ضدهم من قبل في أحداث الاتحادية».

سمير فرج: وزير الدفاع الإسرائيلي في موقف سيئ بسبب حادث الحدود.. فيديو

كشف اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن الجندي المصري الشهيد محمد صلاح أصاب عميدا في الجيش الإسرائيلي رفيع المستوى، ما أحدث قلقا في الجيش بعد مقتل جنديين على الحدود، في اشتباك مع الشهيد محمد صلاح خلال لحاقه بعناصر تهريب.

ظلم تحكيمي.. محمد الدماطي يعلق على مباراة الأهلي والوداد

علق محمد الدماطي عضو مجلس إدارة مجلس الأهلي ، على فوز الأهلي بهدفين لهدف على الوداد المغربي خلال المباراة التى جمعتهما أمس باستاد القاهرة، شجع في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، قائلا : " ماتش الامس كان كويس جدا وبشكر الجمهور والفريق على الاداء رغم أن هناك حظ سيء في الهدف الاخير وظلم تحكيمي لانريد الحديث عنه.

لميس الحديدي تفجر مفاجأة مدوية عن ارتفاع السياحة الواردة لمصر

أشادت الاعلامية لميس الحديدي، بتحقيق مصر خلال أبريل 2023 أعلى معدل شهري في حركة السياحة الوافدة للبلاد في تاريخها، قائلة : خبر سعيد ومبهد لان السياحة ركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد ومدخل من مداخيل العملة الصعبة.

الخروج للضرورة فقط.. الأرصاد تحذر المواطنين بشأن طقس الأربعاء والخميس

كشف الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الرياح المثيرة للرمال والأتربة، والتي من المتوقع أن تضرب البلاد يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

فخر وعزة المصريين..أحمد موسى: القوات المسلحة على أعلى مستوى من الجاهزية.. فيديو

حذر الإعلامي أحمد موسى، المواطنين من الانسياق وراء المعلومات والأخبار، التي يبثها الإعلام المعادي، تجاه مصر والقوات المسلحة.

التعليم تزف بشرى لطلاب الثانوية العامة: تقليل عدد أسئلة الامتحانات لهذا السبب

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم قام بعمل مؤتمر صحفي منذ شهر ماضي للإعلان عن كافة تفاصيل امتحانات الثانوية العامة، وأعلن خلال هذا المؤتمر بتقليل عدد الأسئلة حتي يتوافر وقت للطلاب للمراجعة علي حلولهم الخاصة بهم.

هيئة الأرصاد تحذر المواطنين من نهاية الأسبوع وخاصة الخميس

حذر الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من عواصف ترابية جديدة مصاحبة لارتفاع درجات الحرارة في نهاية الأسبوع.