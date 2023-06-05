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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير فرج: وزير الدفاع الإسرائيلي في موقف سيئ بسبب حادث الحدود.. فيديو

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

كشف اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن الجندي المصري الشهيد محمد صلاح أصاب عميدا في الجيش الإسرائيلي رفيع المستوى، ما أحدث قلقا في الجيش بعد مقتل جنديين على الحدود، في اشتباك مع الشهيد محمد صلاح خلال لحاقه بعناصر تهريب.

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سمير فرج يكشف تفاصيل تعامل الجندي المصري على الحدود.. فيديو

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سمير فرج: جنودنا متواجدون على الحدود الشرقية ولديهم معداتهم الخاصة

ولفت فرج خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الجندي الشهيد محمد صلاح كان عنصرا في الأمن المركزي، واستشهد خلال عمليات تبادل إطلاق النار مع جنود من الجيش الإسرائيلي، منوها بأن نتنياهو رئيس حكومة إسرائيل وصف الحادث بالإرهابي.

 

وعلق سمير فرج قائلا: كيف سيقنع نتنياهو الإسرائيليين أن جنديا مصريا قتل 2 وأصاب آخر بـ100 طلقة رشاش فقط؟، مشددا على أن وزير الدفاع الإسرائيلي في موقف سيئ جدا، دعاه لطلب التنسيق مع وزارة الدفاع المصرية للتشاور بشأن الأزمة.

واختتم الخبير الاستراتيجي: اليوم هو يوم حزين على كل إسرائيل أشبه بيوم العبور لقناة السويس، مؤكدا أن إسرائيل أصدرت قرارا بزيادة الكاميرات وأبراج المراقبة على الحدود مع مصر، وهذا سيحدث أيضا من قبل القيادة المصرية، متسائلا: أين المهربون وأين جثثهم إذا كان قد تم قتلهم؟.

سمير فرج حادث الحدود أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الخبير الاستراتيجي الحدود الشرقية الدفاع الإسرائيلي اللواء سمير فرج القيادة المصرية

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