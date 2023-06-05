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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير فرج يكشف تفاصيل تعامل الجندي المصري على الحدود.. فيديو

سمير فرج
سمير فرج

 كشف اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي تفاصيل جديدة بشأن حادث الحدود الشرقية، والذي استشهد فيه الجندي البطل محمد صلاح، وقُتل من الجانب الإسرائيلي جنديان، وأصيب آخر.

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اللواء سمير فرج يروي موقفا لا ينسى مع الرئيس السيسي

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سمير فرج يكشف تفاصيل واقعة وفاة الجنود الإسرائيليين على الحدود


وقال فرج، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "ما حدث على الحدود الشرقية مع إسرائيل سبب لإسرائيل حالة من اللا وعي، وإسرائيل لا تعلم ماذا تقول فيما حدث لهم من خسائر في الجنود".

 

وأضاف: "الجندي المصري محمد صلاح كان واقفا في خدمته لتأمين الحدود المصرية من المتسللين والمهربين وعندما رأى المهرب اندفع خلفه في الرابعة فجرًا، مختتما: كان هناك جنديان في البرج ونزلا منه للتعامل مع الجندي المصري وأطلقا عليه النيران ولكن الجندي المصري قتل الجنديين الإسرائيليين، وذلك وفقا للرواية الإسرائيلية".
 

سمير فرج إسرائيل أحمد موسى الجندي المصري الجنود الإسرائيليين الجانب الإسرائيلي الإعلامي أحمد موسى الإسرائيليين

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