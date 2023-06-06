مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في القاهرة والمحافظات

يبحث كثيرون يوميا عن مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات، وتعتبر محل اهتمام الملايين يوميا، وينشر موقع "صدى البلد" مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 6/6/2023، الموافق السابع عشر من شهر ذو القعدة 1444 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر، ومنها (الإسكندرية، والإسماعيلية، ومرسي مطروح، وأسوان).

وفيما يلي مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر 4:09 صباحا

أذان الظهر 12:54 صباحا

أذان العصر 4:30 مساء

أذان المغرب 7:54 مساء

أذان العشاء 9:26 مساء

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:09 صباحا

موعد أذان الظهر 12:59 صباحا

موعد أذان العصر 4:38 مساءً

موعد أذان المغرب 8:02 مساء

موعد أذان العشاء 9:36 مساء

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:02 صباحا

موعد أذان الظهر 12:50 صباحا

موعد أذان العصر 4:27 مساء

موعد أذان المغرب 7:51 مساء

موعد أذن العشاء 9:24 مساء

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 5:01 صباحا

موعد أذان الظهر 1:23 صباحا

موعد أذان العصر 4:43 مساء

موعد أذان المغرب 8:10 مساء

موعد أذان العشاء 9:35 مساء

مواقيت الصلاة في أسيوط

وقت صلاة الفجر 4:21 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:55 صباحاً

موعد أذان العصر 4:24 مساءً

موعد أذان المغرب 7:49 مساءً

موعد أذان العشاء 9:18 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:06 صباحا

موعد أذان الظهر 12:42 صباحا

موعد أذان العصر 4:12 مساء

موعد أذان المغرب 7:37 مساء

موعد أذان العشاء 9:06 مساء