عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في القاهرة والمحافظات

صدى البلد

يبحث كثيرون يوميا عن مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات، وتعتبر محل اهتمام الملايين يوميا، وينشر موقع "صدى البلد" مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 6/6/2023، الموافق السابع عشر من شهر ذو القعدة 1444 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر، ومنها (الإسكندرية، والإسماعيلية، ومرسي مطروح، وأسوان).

 

وفيما يلي مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر 4:09 صباحا
أذان الظهر 12:54 صباحا
أذان العصر 4:30 مساء
أذان المغرب 7:54  مساء
أذان العشاء 9:26 مساء

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:09 صباحا
موعد أذان الظهر 12:59 صباحا
موعد أذان العصر 4:38 مساءً
موعد أذان المغرب 8:02 مساء
موعد أذان العشاء 9:36 مساء

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:02 صباحا
موعد أذان الظهر 12:50 صباحا
موعد  أذان العصر 4:27 مساء
موعد أذان المغرب 7:51 مساء
موعد أذن العشاء 9:24  مساء

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 5:01 صباحا
موعد أذان الظهر 1:23 صباحا
موعد أذان العصر 4:43 مساء
موعد أذان المغرب 8:10 مساء
موعد أذان العشاء 9:35 مساء

مواقيت الصلاة في أسيوط

وقت صلاة الفجر 4:21 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:55 صباحاً
موعد أذان العصر 4:24 مساءً
موعد أذان المغرب 7:49 مساءً
موعد أذان العشاء 9:18 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر  4:06 صباحا
موعد أذان الظهر 12:42 صباحا
موعد أذان العصر 4:12  مساء
موعد أذان المغرب 7:37 مساء
موعد أذان العشاء 9:06 مساء

 

 

مواقيت الصلاة القاهرة المحافظات اهتمام الملايين اليوم الثلاثاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة..نجم الأهلي يوقع رسميا للزمالك.. وآخر يقترب

مدرب حراس الاتحاد السكندري: سأشجع الوداد أمام الأهلي في نهائي إفريقيا

تشيع جثمان الشهيد محمد صلاح منفذ عملية الحدود في مسقط رأسه

قرار عاجل من النيابة ضد صاحبة قناة "أم زياد وهبة" وابنها وزوجها

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2023.. بشرى مع السنة المالية الجديدة

الشباب والرياضة تطالب القضاء بالغاء حكم عزل مرتضي منصور من رئاسة الزمالك..مستندات

أحمد شيبة يبكي بحرارة في فرح ابنه .. صور

فوزي لقجع ضرب باملاك تيسيما|خالد الغندور يفجر مفاجأة عن حكم نهائي إفريقيا

ترشيحاتنا

قبل إجرائه عملية خطيرة.. طفل يرقص بسعادة داخل أحد المستشفيات| شاهد

أول تعليق من مصطفى شوبير بعد تألقه في لقاء الأهلي والوداد المغربي

قائد الوداد: الأهلي يعرف إفريقيا أكثر منا.. وأتمنى تكرار قذيفة المترجي

اتحاد الكرة: حرمان أي نادٍ مديون من المشاركة بالدوري الممتاز الموسم المقبل

حكم الإحرام في الحج والعمرة .. وما الحكمة منه؟ الإفتاء توضح

أقل سعر للدولار اليوم الثلاثاء 6-6-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإنشاد الهلباوي.. قصور الثقافة تختتم أسبوع حياة كريمة بقرى المنيا

شاهد.. سلحفاة ضخمة من 2320 زجاجة بلاستيكية |فيديو

ردة فعله مفأجاة..إيطالي يصطاد سمكة سلور بطول لا يصدق.. شاهد

أحمد شيبة يحتفل بزفاف ابنه فى الإسكندرية

فيديو

مزج بين الفلامينكو والزى المغربى.. صابرينة بلفقيه تطلق أغنيتها الجديدة Loquita

عاصفة ترابية وأمطار رعدية| تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

أزمة تمنع كهربا من المشاركة في مباراة الوداد القادمة ..سببها الزمالك

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ