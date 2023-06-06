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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء: نقدم كل التسهيلات أمام القوافل الطبية

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء

قال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء إن المحافظة وجميع المديريات الخدمية تقدم كافة التسهيلات والتيسيرات أمام القوافل الطبية التي تنفذها مختلف الجهات في المحافظة.

وأكد المحافظ - في بيان- أنه تم تزويد القافلة الطبية التي تم تنفيذها الأسبوع الماضي بأطباء جراحة المخ والأعصاب والنفسية والعصبية من مستشفى العريش العام، بجانب توفير الأدوية والمستلزمات الطبية طوال فترة عمل القافلة في المراكز الحضرية ومستشفى الشيخ زويد المركزي، بجانب تحويل عدد من الحالات لإجراء العمليات الجراحية في مستشفى العريش العام.

وأشار المحافظ إلى تعاون المحافظة مع القوافل الطبية التي يوفدها مجلس الوزراء وجمعية الهلال الأحمر المصري من خلال توفير أماكن لعمل القوافل وتزويدها بالأطباء والمستلزمات الطبية.

وأعلن المحافظ عن اهتمام المحافظة بجميع أجهزتها بصحة المواطن السيناوي طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين.
 

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