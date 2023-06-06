عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جريمة بشعة.. أم تقتل ابنتها وقرار عاجل من القضاء الإماراتي

محاكم دبي
محاكم دبي

أصدرت محكمة الاستئناف بإمارة دبي الإماراتية  ، تأييدا لحكماً أصدرته محكمة الجنايات في ذات الإمارة ، يقضى بسجن امرأة من أوروبا الشرقية، بالمؤبد والإبعاد بعد قضاء عقوبتها، لإدانتها بالاعتداء على سلامة جسم ابنتها واحتجازها داخل غرفتها والتسبب في وفاتها غرقاً في حوض الاستحمام.

وبحسب صحيفة الخليج الإماراتية؛ فإن أحداث القضية تعود إلى يونيو من العام الماضي، في منزل بمنطقة «ذا فيلا» بدبي، حين انتقلت مركبة إسعاف إلى المكان، بعد بلاغ أسرة عن غرق طفلتها في حوض الاستحمام، ولم تكن الوفاة طبيعية، فأبلغ المسعفون بأن هناك شبهة جنائية في وفاة الطفلة، حيث ظهرت على جسدها آثار تعذيب وحرق وكدمات.


وكانت الأم تعيش مع الضحية وطفل آخر يصغرها، وخادم لم يكن في المنزل خلال التحقيقات، حيث تبين أنه غادر الدولة في يوم الجريمة.

وذكرت التحقيقات أن  الأم أنكرت صلتها بوفاة ابنتها، واتّهمت الخادم الهارب بارتكاب الجريمة وبعد التعميم عليه، قبضت عليه الشرطة الدولية «الإنتربول»، عند وصوله إلى مطار موطنه، بموجب مذكرة توقيف صدرت بحقه.

وبحسب ملف القضية، أنكر المتهم ما نسب إليه، وقرر أنه حضر إلى الدولة منذ بضعة أشهر بتأشيرة زيارة، لمساعدة الأسرة في الأعمال المنزلية، وتوصيل المجني عليها وشقيقها إلى المدرسة وإعادتهما إلى المنزل.

ونوه  ( الخادم) الي ملاحظته خلال عمله مع الأسرة، أن الأم تتعمد تعذيب ابنتها وإيذاءها باستمرار وقبل يوم من الجريمة حبستها داخل غرفتها، وغادر المتهم المكان، حيث طلبت منه في صباح اليوم التالي، إيقاظ الطفلة واصطحابها إلى المدرسة، بعد حصوله على مفتاح باب الغرفة من الأم.

وتابع المتهم في التحقيقات أنه لم يجد المجني عليها بسريرها، وسمع صوت ماء في دورة المياه، وكان الصوت خافتاً ففتح باب الحمام، حيث وجد الطفلة ملقاة على الأرض في حوض الاستحمام الأرضي الصغير، والمياه تخرج من الصنبور على وجهها، وظنّ أنها متوفّاة، وعليه اتجه مباشرةً إلى غرفة والدتها لإخبارها حيث تعجب المتهم من ردة فعل الأم التي تلقت ما قاله بهدوء.

وتابع : شعرت بالخوف بأن تتهمه المرأة بارتكاب الواقعة، فغادر الدولة هرباً منها ومن جريمة يعتقد أنها ارتكبتها، إلّا أن «الإنتربول» قبض عليه في صالة الوصول بمطار موطنه، حيث أعيد إلى الدولة وقضت محكمة الجنح والمخالفات بحبسه شهراً واحداً، بعد أدانته بجنحة عدم إبلاغ الجهات المختصة عن الجريمة رغم علمه بحدوثها.

وخلال التحقيق مع أم الطفلة، وبعد مواجهتها بإفادة الخادم أقرّت باعتدائها على ابنتها وتركها داخل حوض الاستحمام، حتى فارقت الحياة فدانتها محكمة الجنايات وقضت بحكمها المتقدم ذكره وأيدت محكمة الاستئناف الحكم السابق.


 

الإمارات تنظم ندوة حول سياسات المالية العامة وسوق العمل

الإمارات تقرر تمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2024

الامارات الشرطة الدولية القضاء الإماراتي ام تقتل ابنتها أوروبا الشرقية محكمة الجنايات محكمة الاستئناف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة..نجم الأهلي يوقع رسميا للزمالك.. وآخر يقترب

مدرب حراس الاتحاد السكندري: سأشجع الوداد أمام الأهلي في نهائي إفريقيا

فوزي لقجع ضرب باملاك تيسيما|خالد الغندور يفجر مفاجأة عن حكم نهائي إفريقيا

تشييع جثمان الشهيد محمد صلاح منفذ عملية الحدود في مسقط رأسه

محاولات مسمومة.. عدلي القيعي يفتح النار على منافسي الأهلي قبل نهائي إفريقيا

أعلى درجة حرارة تضرب البلاد 45 رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة

موقف الأهلي من معاقبة حسين الشحات بعد غضبه خلال مواجهة الوداد المغربي

محدش يخرج من بيته.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس الأربعاء والخميس

موضوعات متعلقة

الإمارات تعلن تقديم 20 مليون دولار دعما للأونروا لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

وزيرا خارجية الإمارات وروسيا يلتقيان على هامش البريكس

ترشيحاتنا

مفاجأة حول الصين.. قادة التجسس في العالم يجتمعون سرا بهذه الدولة

"جريمة حرب"..شاهد| لحظة انهيار سد نوفا كاخوفكا الأوكراني على يد القوات الروسية

طوارئ وتحذيرات من فيضان.. القصة الكاملة لتدمير روسيا سد نوفا كاخوفكا الأوكراني

حسام البدرى: أنا من صعَّدت مصطفى شوبير

انطلاق 25 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر

مجلس الوزراء ناعيا وزير الصحة الأسبق: فقدنا أحد الأساتذة المتميزين فى العلوم الطبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشجعة ترسل إشارة غريبة لأحد لاعبي مانشستر سيتي.. من هو؟

بوفاتها.. طفلة تنقذ 10 أشخاص بين الحياة والموت في الهند

فرقة منشأة ناصر تقدم «سيرة بني زوال» على مسرح روض الفرج

قبل إجرائه عملية خطيرة.. طفل يرقص بسعادة داخل أحد المستشفيات| شاهد

فيديو

مزج بين الفلامينكو والزى المغربى.. صابرينة بلفقيه تطلق أغنيتها الجديدة Loquita

عاصفة ترابية وأمطار رعدية| تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

أزمة تمنع كهربا من المشاركة في مباراة الوداد القادمة ..سببها الزمالك

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ