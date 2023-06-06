الحرب وصلت لمنعطف خطر.. أوكرانيا تتهم روسيا بنسف سد نوفا كاخوفكا

ظهرت لقطات لتسرب المياه من سد نوفا كاخوفكا الاستراتيجي المهم في جنوب أوكرانيا، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.



وقالت القيادة العسكرية الجنوبية للجيش الأوكراني إن القوات الروسية نسفت السد.



يقع سد نوفا كاخوفكا على نهر دنيبر على بعد 30 كم شرق مدينة خيرسون.



وبحسب الصحيفة، سيكون لتدميره عدد من التداعيات المهمة على المنطقة، وعلى الجهد الحربي الأوكراني الأوسع.



يجتاز السد نهر دنيبر الضخم في أوكرانيا، ويحتجز خزانًا ضخمًا من المياه.

يبلغ ارتفاع السد 30 مترا وعرضه مئات الأمتار. تم بناؤه في عام 1956 كجزء من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية.

يحتوي الخزان على ما يقدر بنحو 18 كيلومترًا مكعبًا من المياه ، وهو نفس حجم بحيرة سولت ليك الكبرى في ولاية يوتا.



قد يؤدي تفجير السد إلى إزالة عدد من المستوطنات التي ستغمرها المياه ، بما في ذلك خيرسون ، التي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها في أواخر عام 2022.

بعد وقت قصير من اتهام أوكرانيا لروسيا بتفجير السد ، حث رئيس منطقة خيرسون السكان على إخلاء المنطقة محذرا من أن "المياه ستصل إلى مستوى حرج في غضون 5 ساعات".

تزود مياه خزان السد، شبه جزيرة القرم إلى الجنوب - التي ضمتها روسيا في عام 2014 - وكذلك محطة زابوريجيا النووية - الأكبر في أوروبا - إلى الشمال.

كما أن السد يساعد في تشغيل محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية.

سيضيف تدمير السد إلى مشاكل الطاقة المستمرة في أوكرانيا، بعد أن أمضت روسيا أسابيع في وقت سابق من هذا العام في استهداف البنية التحتية الحيوية.

من المحتمل أيضًا أن يدمر انفجار السد، نظام الري، الذي يروي معظم جنوب أوكرانيا ، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.

