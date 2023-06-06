عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وفد التخطيط يواصل متابعة معايير «القرية الخضراء» في الوادي الجديد

صدى البلد

واصل وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية متابعة توفر معايير مُبادرة "القرية الخضراء" في القرى المرشحة في مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

وتهدف المُبادرة إلى تأهيل قرى المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، لتتوافق مع المعايير البيئية العالمية، بالتعاون مع شركة "إي كونسلت" للاستشارات الهندسية والبيئية.

وذكر الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لمتابعة خطة التنمية المستدامة، أن إجمالي مشروعات "حياة كريمة" في مركز الفرافرة يصل إلى 260 مشروعاً تنموياً، تستفيد منها 25 قرية، بتكلفة 2.5 مليار جنيه، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وأضاف أن قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب، يتضمن تنفيذ 6 محطات معالجة، ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب بأطوال 191 كم، وفي قطاع الخدمات الصحية، تنفيذ 8 وحدات صحية و9 وحدات إسعاف، وفي مجال تحسين الخدمات التعليمية، إنشاء وتطوير وصيانة 15 مدرسة، فضلاً عن إنشاء وتطوير 18 مركز شباب، و6 مجمعات خدمات زراعية، وفي مجال تطوير خدمات التنمية المحلية تنفيذ 5 مجمعات خدمات حكومية و3 وحدات إطفاء، وكذا تنفيذ 21 برجا لتقوية شبكات الاتصالات، وإنشاء وتطوير 5 مكاتب بريد، ورصف طرق رئيسية بأطوال 51 كم.

وقام وفد الوزارة بزيارة مشروعات "حياة كريمة" في قرية اللواء صبيح، وتفقد المركز التكنولوجي بالقرية الذي يضم 7 خدمات (الشهر العقاري، والسجل المدني، ومكتب بريد، والمجلس المحلي والوحدة المحلية، ومكتب تموين، ووحدة تضامن اجتماعي)، بنسبة إنجاز 100%، وكذا مركز الخدمات الزراعية الذي يضم وحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعي وجمعية زراعية، بنسبة إنجاز 100%، حيث بدأ المركز في تقديم خدماته للمواطنين.

كما قام الوفد بزيارة محطة تنقية المياه بقدرة 200 م3/ ساعة بنسبة إنجاز 100%، ومحطة معالجة الصرف الصحي، بطاقة 3000م3/ يوم، بنسبة إنجاز 75%، وملحق بها غابة شجرية على مساحة 78 فدانا، ووحدة طب الأسرة بنسبة إنجاز 100%، ومدرسة اللواء صبيح للتعليم الأساسي، بنسبة إنجاز 100%، بـ23 فصلا (رياض أطفال، وابتدائي، وإعدادي)، تستوعب 875 طالبا، ومركز شباب القرية ووحدة الإطفاء ومكتب البريد وكشك كتابك بنسبة إنجاز 100%.

كما تفقد الوفد أنشطة جمعية تنمية المجتمع بالقرية، التي تضم ورش لتصنيع السجاد والموكيت والحرف اليدوية والمنتجات التراثية، وحضانة أطفال وأماكن للترفيه، وقاعة تدريب الحاسب الآلي، ومشتل لنباتات المانجو والزيتون والنخيل.

وفي إطار الحرص على الاستماع إلى آراء المواطنين في المشروعات المُنفذة ضمن مُبادرة "حياة كريمة" أو أية مشروعات أو مبادرات ذات أولوية من وجهة نظرهم، عقد وفد الوزارة جلسة تشاورية مع أهالي القرية، بمشاركة نبيل حنفي، رئيس مركز ومدينة الفرافرة، وقيادات الوحدات المحلية.

وعبر الأهالي خلالها عن عظيم شكرهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية والحكومة على جهودهم الجبارة في إحداث "قفزة نوعية" في الخدمات الأساسية بالقرية، وأكدوا أن المشروعات والخدمات التي كانوا يطالبون بتوفيرها منذ عشرات السنين، أصبحت الآن واقعا على الأرض، وشاهدة على حجم الإنجازات التي تمت في زمن قياسي وفي وقتٍ واحد.

يُشار إلى أن وفد الوزارة يضم أحمد الشيمي ومحمد شريف الحلي، منسقي مُبادرة "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، ومن شركة "إي كونسلت"، المهندس محمد مصطفى، وأحمد الشريف.

اتصالات اقتصاد التخطيط التنمية الاقتصادية التنمية المحلية التنمية المستدامة الخدمات التعليمية الخدمات الصحية الصرف الصحى القرية الخضراء المركز التكنولوجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل | بيراميدز يوجه صدمة مدوية للأهلي .. تفاصيل مثيرة

مفاجأة..نجم الأهلي يوقع رسميا للزمالك.. وآخر يقترب

مدرب حراس الاتحاد السكندري: سأشجع الوداد أمام الأهلي في نهائي إفريقيا

فوزي لقجع ضرب باملاك تيسيما|خالد الغندور يفجر مفاجأة عن حكم نهائي إفريقيا

أعلى درجة حرارة تضرب البلاد 45 رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة

حقيقة تقدم الأهلي بطلب لاستبعاد باملاك تيسميا من تحكيم نهائي إفريقيا

تشييع جثمان الشهيد محمد صلاح منفذ عملية الحدود في مسقط رأسه

الرحلة الأخيرة..حضرا من أسيوط لقنا لشراء سيارة فعادا "جثتين" بسيارة نقل الموتى

ترشيحاتنا

مصر تتسلم رئاسة المؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامي

كارثة جديدة.. غرق مركب يقل سوريين خلال هجرة غير مشروعة عبر الجزائر

النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بضروة الالتزام بعدم اقتحام المزلقانات

النيابة تستدعي أسرة شاب تناول مادة سامة بالسلام

بشرى .. انخفاض أسعار الأسماك في مصر قريبا لهذا السبب

نتيجة لهجمات أوكرانيا.. مسؤول روسي يؤكد استحالة إصلاح سد كاخوفكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشجعة ترسل إشارة غريبة لأحد لاعبي مانشستر سيتي.. من هو؟

بوفاتها.. طفلة تنقذ 10 أشخاص بين الحياة والموت في الهند

فرقة منشأة ناصر تقدم «سيرة بني زوال» على مسرح روض الفرج

قبل إجرائه عملية خطيرة.. طفل يرقص بسعادة داخل أحد المستشفيات| شاهد

فيديو

مزج بين الفلامينكو والزى المغربى.. صابرينة بلفقيه تطلق أغنيتها الجديدة Loquita

عاصفة ترابية وأمطار رعدية| تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

أزمة تمنع كهربا من المشاركة في مباراة الوداد القادمة ..سببها الزمالك

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ