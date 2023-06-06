خلال ساعات .. ليفربول يحصل على توقيع بطل العالم

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، اقتراب نادي ليفربول من الحصول على توقيع ماك أليستر، لاعب فريق برايتون والمتوج بكأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" ماك أليستر سيخضع للكشف الطبي في ليفربول، اليوم الثلاثاء، ثم يوقع عقود انضمامه للريدز غدا".

وأضاف:" صفقة انضمام ماك أليستر إلى ليفربول تمتد حتى 2028"".

وتابع:" يريد ماك أليستر اتمام انتقاله إلى نادي ليفربول قبل السفر إلى الأرجنتين للانضمام إلى منتخب بلاده".

رحيل رباعي ليفربول:

يذكر أن نادي ليفربول أعلن مؤخرا رحيل الرباعي جيمس ميلنر وأوكسليد تشامبرلين ونابي كيتا وروبرتو فيرمينو.