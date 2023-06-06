محافظ الإسماعيلية يستقبل لجنة الصناعة بالبرلمان لبحث فرص الاستثمار| صور

استقبل اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، يرافقه المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، واللواء محمد أنيس السكرتير العام، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، لجنة الصناعة في البرلمان .

أعضاء لجنة الصناعة

وتضم اللجنة كلا من النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، وعدد من أعضاء اللجنة منهم النواب محمد حمدي موسى، ومجاهد نصار، ومحمد نشأت العمدة ، وجمال عبيد ونيفين الكاتب ،ومحمود الشامي والدكتور محمد عبد الله أمين لجنة الصناعة بمجلس النواب.

كما شهد اللقاء حضور كل من المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب، والنائب أحمد بدران البعلي ، والنائب سامي سليم والنائب عصام دياب.

ويهدف اللقاء إلى بحث فرص الاستثمار في محافظة الإسماعيلية، والوقوف على كافة العقبات والمعوقات بالمناطق الصناعية والاستثمارية في محافظة الإسماعيلية، وبعض المشكلات المتعلقة بالمستثمرين، وذلك لبحث حلها، وكذا الاطلاع على قائمة المشروعات في محافظة الإسماعيلية، والمشروعات المطروحة خلال الفترة القادمة.

الاستفادة من مميزات المحافظة

وخلال اللقاء أكد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية أن الإسماعيلية تحتاج لتنمية آلية الاستفادة من مميزاتها في مجال الاستثمار الزراعي وخاصة زراعة الموالح.

كما أشار المحافظ إلي أن مصر بحاجة إلي سن قانون الصناعة الموحد والذي يعد من أهم القوانين التي نحتاجها لتذليل العقبات أمام المستثمرين والقضاء علي البيروقراطية.

دور لجنة الصناعة

وأشار معتز محمود أن هدف الزيارة التي تقوم بها لجنة الصناعة بمجلس النواب هو الاستماع للمشاكل وتذليل العقبات أمام المصانع والمستثمرين.

ومن جانبه شدد المهندس احمد عثمان عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية تقدم أكبر دعم للصناعة وتوطين الصناعة الوطنية من خلال المبادرات الرئاسية منا يضع مصر على أعتاب نهضة صناعية وهو ما يتطلب تضافر الجهود لمواجهة الصعوبات والمعوقات.



جدير بالذكر أن اللجنة تستمر زيارتها لمحافظات القناة لمدة 3 أيام، تقوم خلالها لتفقد عدد من المصانع والمشروعات والمناطق الصناعية بالسويس الإسماعيلية وبورسعيد.

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