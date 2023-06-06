عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسماعيلية يستقبل لجنة الصناعة بالبرلمان لبحث فرص الاستثمار| صور

خلال اللقاء
خلال اللقاء

استقبل اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، يرافقه المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، واللواء محمد أنيس السكرتير العام، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد،  لجنة الصناعة في البرلمان .

 

الحكم على مستريح الإسماعيلية بالسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه

رئيس هيئة الرعاية الصحية يطمئن على الخدمة المقدمة للمواطنين بمجمع الإسماعيلية الطبي

أعضاء لجنة الصناعة

وتضم اللجنة كلا من النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان،  وعدد من أعضاء اللجنة منهم النواب محمد حمدي موسى، ومجاهد نصار، ومحمد نشأت العمدة ، وجمال عبيد ونيفين الكاتب ،ومحمود الشامي والدكتور محمد عبد الله أمين لجنة الصناعة بمجلس النواب.

كما شهد اللقاء حضور كل من المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب، والنائب أحمد بدران البعلي ، والنائب سامي سليم والنائب عصام دياب.

ويهدف اللقاء إلى بحث فرص الاستثمار في محافظة الإسماعيلية، والوقوف على كافة العقبات والمعوقات بالمناطق الصناعية والاستثمارية في محافظة الإسماعيلية، وبعض المشكلات المتعلقة بالمستثمرين، وذلك لبحث حلها، وكذا الاطلاع على قائمة المشروعات في محافظة الإسماعيلية، والمشروعات المطروحة خلال الفترة القادمة.  

الاستفادة من مميزات المحافظة

وخلال اللقاء أكد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية أن الإسماعيلية تحتاج لتنمية آلية الاستفادة من مميزاتها في مجال الاستثمار الزراعي وخاصة زراعة الموالح.

كما أشار المحافظ إلي أن مصر بحاجة إلي سن قانون الصناعة الموحد والذي يعد من أهم القوانين التي نحتاجها لتذليل العقبات أمام المستثمرين والقضاء علي البيروقراطية.

دور لجنة الصناعة

وأشار معتز محمود أن هدف الزيارة التي تقوم بها لجنة الصناعة بمجلس النواب هو الاستماع للمشاكل وتذليل العقبات أمام المصانع والمستثمرين.

ومن جانبه شدد المهندس احمد عثمان عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية تقدم أكبر دعم للصناعة وتوطين الصناعة الوطنية من خلال المبادرات الرئاسية منا يضع مصر على أعتاب نهضة صناعية وهو ما يتطلب تضافر الجهود لمواجهة الصعوبات والمعوقات.


جدير بالذكر أن اللجنة تستمر زيارتها لمحافظات القناة  لمدة 3 أيام، تقوم خلالها لتفقد عدد من المصانع والمشروعات والمناطق الصناعية بالسويس الإسماعيلية وبورسعيد.

IMG20230606122256_01
IMG20230606122256_01
IMG20230606112605
IMG20230606112605
IMG20230606112600
IMG20230606112600
IMG20230606112552
IMG20230606112552
الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية لجنة الصناعة بالبرلمان زيارة لجنة الصناعة البرلمان محافظة الاسماعيلية المشروعات المناطق الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل | بيراميدز يوجه صدمة مدوية للأهلي .. تفاصيل مثيرة

فوزي لقجع ضرب باملاك تيسيما|خالد الغندور يفجر مفاجأة عن حكم نهائي إفريقيا

مجلس أعلى ومركبات كهربائية| مصر تضع قدما على طريق صناعة السيارات.. تفاصيل

مدرب حراس الاتحاد السكندري: سأشجع الوداد أمام الأهلي في نهائي إفريقيا

أعلى درجة حرارة تضرب البلاد 45 رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة

تشييع جثمان الشهيد محمد صلاح منفذ عملية الحدود في مسقط رأسه

خلال ساعات .. ليفربول يحصل على توقيع بطل العالم

حقيقة تقدم الأهلي بطلب لاستبعاد باملاك تيسميا من تحكيم نهائي إفريقيا

موضوعات متعلقة

أدعية قرآنية مستجابة .. لراحة البال وانشراح الصدر وتيسير الأمور

صناعة الشيوخ تطالب الحكومة بالتوسع في المشروعات الغذائية.. تفاصيل

مسلسلات رمضان الحلقة 12.. براءة مصطفى شعبان من تهمة القتل.. وحنان مطاوع تفتتح محل جزارة في وعود سخية

الحلقة 11 من مسلسلات رمضان| تشييع جنازة الشيخ موسى بـ الكتيبة 101.. ونيللي كريم تفضح أحمد عيد

ملخص الحلقة 10 من مسلسلات رمضان| حبس أحمد العوضي في "ضرب نار" وحمل منة فضالي في "جعفر العمدة"

عيد ميلاد نقابة القلم والكلمة الـ82 | تفاصيل أول اجتماع لـ عمومية الصحفيين

سنعيش للأبد بفضل الروبوتات النانوية.. قصة تنبؤ مهندس سابق بـ جوجل

برلمانى: مجموعات الدعم أفضل سلاح لمواجهة الدروس الخصوصية والسناتر

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. موقف كهربا من المشاركة فى إياب الوداد بنهائي دوري الأبطال

خطورته بالغة.. استشاري كلى يكشف أضرار وعلاج والوقاية من فيرس سي

الرئيس السيسي يدعو المشاركين في المؤتمر الطبي الأفريقي الثاني لزيارة المقاصد السياحية

الرئيس السيسي يبدأ جولة خارجية تشمل أنجولا وزامبيا وموزمبيق

افتتاح السفارة الإيرانية بالرياض اليوم

بعد تدمير سد كاخوفكا.. هل تتعرض قناة شمال القرم لخطر الجفاف؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحلية ضخمة تثير فزعا في مقاطعة بريطانية.. ما السبب

نجوم حاولوا التخلص من حياتهم.. أحمد عزمي: قطعت شرايين إيدى.. وشيرين عبد الوهاب: عملت كل حاجة تخليني أموت

الأميرة يوجيني تنجب الطفل 13 في ولاية عرش بريطانيا.. تفاصيل وصور

نفسي أنام.. تعليق صادم من ميار الببلاوى بعد أزمتها مع وفاء مكي

فيديو

الخطيب يتخذ هذه الإجراءات قبل لقاء الوداد | فيديو جراف

مزج بين الفلامينكو والزى المغربى.. صابرينة بلفقيه تطلق أغنيتها الجديدة Loquita

عاصفة ترابية وأمطار رعدية| تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

أزمة تمنع كهربا من المشاركة في مباراة الوداد القادمة ..سببها الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ