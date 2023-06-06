أحمد العوضى : أنا سفير للطبقة الشعبية وبيشبهونى بـ أحمد زكى

تصدر الفنان أحمد العوضى مواقع التواصل الاجتماعي بعد حلوله ضيفا على أحدث حلقات برنامج "صاحبة السعادة"، والذى تقدمه الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، على شاشة dmc.

وكشف العوضى، كواليس لأول مرة عن حياته الشخصية والفنية، وجوانب جديدة عن زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

أحمد العوضي يكشف سبب تشبيه بالفنان أحمد زكي

كشف الفنان أحمد العوضي، إن هناك كثيرين ربطوا شخصية جابر بالفنان الراحل أحمد زكى، معبرا عن سعادته لهذا الوصف.

قال أحمد العوضي خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس: " الأمر أسعدني جدا، أن يتم تشبيهى بالعظيم أحمد زكي، ولكن لعل السبب الشكل والاستايل العام للشخصية، وتيمة الهروب".

أحمد العوضى

أحمد العوضي: الشغل مع ياسمين عبد العزيز سهل وصعب في نفس الوقت

وكشف الفنان أحمد العوضي، كواليس العمل مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، خلال مسلسل "ضرب نار" الذي عرض في رمضان الماضي 2023.

قال أحمد العوضي خلال برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس :" الشغل مع ياسمين عبد العزيز، سهل لانها فنانة كبيرة وناجحة، وصعب بردو لأنها مراتي في نفس الوقت بيكون صعب اتعامل معاها".

تابع: "أنا وياسمين لما بنشتغل في عمل واحد بيكون إحنا الاثنين قلبنا على الشغلانه، وبيكون العمل متميز لذلك".

أحمد العوضى

أحمد العوضى : أنا من عين شمس وسفير للطبقة الشعبية

وقال أحمد العوضي خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر قناة dmc: "أنا معتز جدا بعين شمس وطلعت من المنطقة من وقت قريب، لكن طالع بأخلاقها وأصولها، ولما بقيت ممثل حاسس إني سفير للطبقة الشعبية".

أحمد العوضى

أحمد العوضى : والدتى توفيت وأنا عندى 6 سنين وكل أسبوع بروح منطقتى

واستعاد العوضي ظروف نشأته قائلا: "أمي ماتت وعمري 6 سنين، ووالدي ربانا في بيت بسيط مساحته 60 مترا، ومحرمنيش من حاجة على قدر إمكانياته، وكممثل أنا محمل بخبرات الشارع

وتابع: "كل أسبوع لازم أروح منطقتي وأشوف صدى أعمالي عند ابنهم، وعمري ما استخدمت كلمة جمهور، دول فعلا إخواتي وبكلمهم بنفس الطريقة في الشارع".