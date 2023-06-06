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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل دونات الفراخ المقرمشة.. زي المطاعم وبأقل تكلفة

صدى البلد

دونات الدجاج الكرسبي هو أحد الوجبات السريعة المشهورة في مختلف أنحاء العالم ، وتتميز بطبقة مقرمشة وسميكة مع نكهة دسمة لجبنة البارميزان على سطحه، ويتم تحضيره بالتوابل ونكهة قوية للبابريكا، ويقدم عادة مع سلطة البروكولي أو صلصة البصل الفرنسية .واعتاد الأشخاص على تناول الدجاج المقرمشه في المطاعم المتخصصة لهذا النوع من الوجبات لذلك قمنا بطريقة تحضير عمل هذه الوصفة سهله وسريعه وغير مكلفة

وصفه دونات الدجاج الكرسبي :

المقادير:

2 بيضة
ربع كوب زبدة مذوبة
ربع كوب طحين عادي
نصف ملعقة صغيرة ملح
 ملعقة صغيرة فلفل
1 ملعقة صغيرة بابريكا
نصف ملعقة صغيرة بودرة الثوم
4 صدر دجاج بدون جلد وعظم
نصف كوب جبنة البارميزان مبشورة

خطوات التحضير

نخفق البيض جيداً، ونضعه جانباً، ثم نقوم بتحضير وعاء منفصل الطحين والبارميزان والثوم والملح والفلفل ثم نغمس قطع الدجاج في خليط البيض ثم في خليط الجبنة، وننقلها لصينية فرن مدهونة ومجهزة بورق الزبدة ثم بعد ذلك نسكب الزبدة المذوبة على كل القطع بالتساوي، ونحمص الدجاج بالفرن على حرارة 400 فهرنهايت لمدة 50-45 دقيقة ثم نقدم الطبق بشكل ساخن عندما ينضج الدجاج ويغدو ذهبياً، ويقدم مع سلطة الخضار المفضلة.

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