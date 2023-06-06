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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان: خطة لتطوير الكليات لتلبية احتياجات سوق العمل

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن خطة لتطوير كافة كليات الجامعة لما بها من تخصصات فريدة واحتواء كلياتها علي العديد من الموهوبين والمتميزين. 

 

وكشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عن مشروع لتطوير كافة كليات الجامعة وتطوير البنية التحتية لها لإعداد خريجين مناسبين لسوق العمل ويلبوا احتياجات العصر تحقيقا للتنمية.

وتابع رئيس جامعة حلوان أن الجامعة مهتمة بالعمل على التطوير المستمر والتحديث لكافة الكليات من أجل تقديم خدمات تعليمية متميزة تتواكب مع أحدث المعايير المحلية والدولية وتناسب احتياجات الطلاب في المجتمع الجامعي، وتتيح لهم فرص تعليمية بجودة عالمية.

جدير بالذكر أن معمل توثيق بحوث أدب الأطفال بالمكتبة المركزية لجامعة حلوان، ينظم المؤتمر السنوى الثامن عشر بعنوان "أدب الأطفال بين الواقع والرؤى المستقبلية محليا وعربيا وعالميا"،  يومي 13 و14 سبتمبر المقبل، بهدف الدراسة الواقعية للأشكال والمضامين المتعددة في مجال أدب الأطفال على المستويات الثلاثة، وتطلعات الأدباء والباحثين وأخصائي المكتبات، ومراكز المعلومات والمهتمين بتطوير هذا المجال وصياغة للرؤية المستقبلية التي يرونها هامة في هذا المجال .

وأكد رئيس جامعة حلوان، في تصريح له اليوم، الثلاثاء، حرص الجامعة على التنظيم السنوي لمؤتمر أدب الطفل، لافتا إلى أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في إطار التزام الجامعة بتوسيع آفاق المعرفة والثقافة في المجالات المتعددة، وتشجيع البحث العلمي والتفكير النقدي.

إحتياجات سوق العمل احتياجات الطلاب الدكتور السيد قنديل رئيس المجتمع الجامعي Jobs Education

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