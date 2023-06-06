داليا البحيري ونضال الشافعي يكشفا كواليس "سيدتي انا" في سبوت لايت مع شيرين سليمان

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها “سبوت لايت”، نجوم المسرحية الاستعراضية سيدتي أنا، التي تعرض حاليا على خشبة المسرح القومي.

وتكشف داليا البحيري استعدادها للمسرحية لأكثر من ثمانية أشهر وأيضا كلمة السر وراء هذا العمل والشخص الذي كانت تتمنى العمل معه منذ مشاهدة المسرحية التي قدمها للأطفال، كما تكشف أيضا كواليس تصوير الحزء الثاني من فيلم حريم كريم الذي يحمل اسم أولاد حريم كريم ويشارك فيه جيل جديد من النجوم الشباب.

وتستضيف شيرين سليمان أيضا نضال الشافعي الذي يتحدث عن كواليس خاصة من خلف الستار ويتحدث عن تفاصيل خاصة عن شخصيته وتفاصيل أخرى عديدة، ويحل أيضا مخرج المسرحية الفنان محسن رزق ضيفا في الحلقة ويكشف عن سر الفكرة وكواليس الاستعدادات والبروفات والتحضيرات التي استمرت لفترة طويلة.

ويذاع برنامج سبوت لايت الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان أسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة العاشرة مساء.