عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يشارك في جنازة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة الأسبق

جنازة وزير الصحة
جنازة وزير الصحة السابق

شيعت منذ قليل، جنازة الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان الأسبق، من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس بعد صلاة العصر.

وحرص الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء على حضور تشييع جنازة وزير الصحة الأسبق، كما شارك الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة،  وأسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، واللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب السابق، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بالإضافة إلى عدد من المسئولين والشخصيات العامة.

يذكر أن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة الأسبق، توفى أمس الاثنين عن عُمر يناهز 67 عاما، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

ولد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، في 8 يونيو عام 1955، وحصل على بكالوريوس الطب في عام 1985، وماجستير العظام عام 1987، والدكتوراه عام 1989، وتولى عددًا من المناصب، منها وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة في 20 سبتمبر 2010، وعيّن عميدا للكلية بالانتخاب.

والدكتور أحمد عماد الدين هو أستاذ جراحة العظام، وشغل منصب عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، كما تولى وزارة الصحة والسكان لعدة سنوات.

IMG-20230606-WA0024
IMG-20230606-WA0024
IMG-20230606-WA0025
IMG-20230606-WA0025
IMG-20230606-WA0023
IMG-20230606-WA0023
IMG-20230606-WA0022
IMG-20230606-WA0022
IMG-20230606-WA0021
IMG-20230606-WA0021
IMG-20230606-WA0020
IMG-20230606-WA0020
IMG-20230606-WA0019
IMG-20230606-WA0019
IMG-20230606-WA0018
IMG-20230606-WA0018
IMG-20230606-WA0016
IMG-20230606-WA0016
IMG-20230606-WA0017
IMG-20230606-WA0017
IMG-20230606-WA0015
IMG-20230606-WA0015
IMG-20230606-WA0014
IMG-20230606-WA0014
IMG-20230606-WA0013
IMG-20230606-WA0013
IMG-20230606-WA0011
IMG-20230606-WA0011
IMG-20230606-WA0012
IMG-20230606-WA0012
IMG-20230606-WA0010
IMG-20230606-WA0010
IMG-20230606-WA0009
IMG-20230606-WA0009
IMG-20230606-WA0008
IMG-20230606-WA0008
IMG-20230606-WA0006
IMG-20230606-WA0006
IMG-20230606-WA0007
IMG-20230606-WA0007

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الوداد يحكم| "كاف" يرضخ لمطالب الفريق المغربي.. ويصدم الأهلي بشأن نهائي أبطال إفريقيا

الرئيس السيسي يعلن عن نبأ سار للمصريين خلال أيام.. ماذا قال؟

بناء على رغبة الوداد.. كاف يتخذ قرارا مفاجئا قبل إياب نهائي إفريقيا

بيراميدز يوجه صدمة مدوية للأهلي.. تفاصيل مثيرة

حلال للوداد وحرام للأهلي| مطالب الأحمر مرفوضة لدى الكاف وأحلام المغاربة أوامر .. تفاصيل

تحفظ ورفض.. كاف يصدم الأهلي قبل إياب الوداد بنهائي دوري الأبطال

طرح 20 جنيها بلاستيكية في عيد الأضحى لاختبار قبولها في السوق

قرار جديد من الكاف بشأن مباراة الأهلي والوداد بنهائي إفريقيا

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من منخفض خماسيني يبدأ غدًا.. الأرصاد لـ المواطنين

الرئيس السيسي يتفقد أجنحة المعرض الطبي الإفريقي.. فيديو

البرلمان العربي يدين اقتحام سفارة فلسطين ومقر إقامة سفيرها بالخرطوم

هدوء حذر في أسعار الذهب اليوم.. وقيمة عيار 21 الآن

الجيش الروسي يعلن قصف أحد مراكز صنع القرار في أوكرانيا

استقبل 700 ألف راكب.. مطار الغردقة يتصدر قائمة الأعلى تشغيلا خلال مايو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاصفة جديدة فى الطريق.. كيف تحمى نفسك من مخاطرها؟

لبشرة متوهجة ولامعة.. فوائد غير متوقعة لدقيق اللوز

فرحة العيد| لحوم بلدي بنصف الثمن.. أحصل عليها من هنا

بعد حوت روسيا.. صور صادمة لحيوانات استخدمت في التجسس على الدول

فيديو

ابني مات.. تحذير من تمرين السباحة لهذه الأعمار | كارثة

متاجرة بالأعراض على المباشر.. القصة الكاملة لفضيحة البلوجر أم زياد.. فيديوجراف

رقص وبكاء.. عاصي الحلاني يحتفل بليلة الحنة لابنته ماريتا |فيديو

عاصفة ترابية جديدة.. تحذير عاجل بسبب الطقس ودرجات الحرارة تصل لـ 44

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ