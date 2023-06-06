رئيس الوزراء يشارك في جنازة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة الأسبق

شيعت منذ قليل، جنازة الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان الأسبق، من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس بعد صلاة العصر.

وحرص الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء على حضور تشييع جنازة وزير الصحة الأسبق، كما شارك الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وأسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، واللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب السابق، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بالإضافة إلى عدد من المسئولين والشخصيات العامة.

يذكر أن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة الأسبق، توفى أمس الاثنين عن عُمر يناهز 67 عاما، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

ولد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، في 8 يونيو عام 1955، وحصل على بكالوريوس الطب في عام 1985، وماجستير العظام عام 1987، والدكتوراه عام 1989، وتولى عددًا من المناصب، منها وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة في 20 سبتمبر 2010، وعيّن عميدا للكلية بالانتخاب.

والدكتور أحمد عماد الدين هو أستاذ جراحة العظام، وشغل منصب عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، كما تولى وزارة الصحة والسكان لعدة سنوات.