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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المجلس الثقافي البريطاني: نهدف لتبادل الفرص وتحقيق النجاح في العملية التعليمية بمصر

اليزابيث وايت مدير
اليزابيث وايت مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر

نقلت فضائية صدى البلد من مدينة العلمين الجديدة تقريرا مفصلا عما يناقشه مؤتمر المركز الثقافي البريطاني، حيث نظم المركز الثقافي البريطاني مؤتمر اخاصا بالمدارس الدولية والذي استمر على مدار يومين، وقد حضره القادة الأكثر تأثيرا في قطاع التعليم المصري، وذلك بهدف تبادل الأفكار والفرص لتحقيق النجاح والنمو في العملية التعليمية.

 

ونقلا عن قناة صدي البلد ببرنامج "صباح البلد" فقد حضر المؤتمر أكثر من ١٨٠ مشارك، للتعرف على المفاهيم الهامة من خلال الحلقات النقاشية وورش العمل، وأيضا ضم المؤتمر خبراء من المملكة المتحدة واللذين قابلوا باستعراض المفاهيم الجديدة والتعرف على التجارب الخاصة غلى مديرين المدارس الدولية والخاصة.

 

التقت عدسة صدى البلد بمدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر “ اليزابيث وايت” حيث قالت: "إنه من خلال تواجد المجلس البريطاني في مصر خلال ال ٢٥ عاما الماضية فقد كانوا يعملون على التعليم في المدارس ووزارة التعليم فهم يتعاونون مع مدرسي اللغة الإنجليزية في أنحاء البلاد ويعملون على إرسال امتحانات المدارس البريطانية في المدارس الدولية لمصر، ولهم كل الفخر بانعقاد الاجتماع السنوي للقادة ومديري المدارس اليومية لمدة يومين في نهاية كل عام دراسي لمشاركة التجارب والأفكار ودعم التعاون بين مصر وبريطانيا  والسعي لتطوير التعليم والمضي دوما وراء هذا العرض".

 

واختتم تقرير صدى البلد، حيث أكد رئيس قسم الامتحانات بالمجلس الثقافي  البريطاني “  فخر الجفري ”: "أن ما يفعله المجلس البريطاني هو خلق الاتصال بين الناس من خلال جمعهم سويا، لإيجاد  فرص وعلاقات وشراكات، لذلك جمعوا ١٨٥ من قادة المدارس والتعليم بمدينة العالمين الجديدة  للنظر إلى مفاتيح القيادة وكيفية تدعيم الطلاب والمدرسين وذلك من خلال يومين، مضيفا أن التكنولوجيا غيرت شكل التعليم للطلاب ليس فقط في مصر ولكن في العالم أجمع.

العالمين الجديدة مؤتمر المركز الثقافي البريطاني تبادل الأفكار تحقيق النجاح صدى البلد التعليم المجلس البريطاني

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