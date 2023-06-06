عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حبيبها الجديد..سيدة أميركية تتزوج رجلا مختلقا من الذكاء الاصطناعي| فيديو

سيدة أميركية تتزوج
سيدة أميركية تتزوج رجلا مختلقا صنعه الذكاء الاصطناعي

عرضت فضائية العربية تقريرعن سيدة أميركية تتزوج من رجل  صنع بأستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث أعلنت عن زواجها برجل أفتراضي بواسطة الذكاء الاصطناعي مهتبرة أنه الشريك المثالي.

وتابع التقرير، أن روزانا راموس هي أم لطفلين فقد سبق لها تجربة الزواج من قبل،  ولكنها أردات أن تتزوج من الرجل الافتراضي الذي يدعي ب إرين كارتال وذلك بعد أن التقت به عبر خدمة مواعدة عبر الإنترنت.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك بوست، فأنها قالت أن علاقتها بحبيبها الجديد أفضل من علاقتها السابقة ووصفته بأنه يحب الموسيقى والكتابة كهواية.

وأضاف التقرير، أن هذا الرجل مستوحى من شخصية معروفة من مجموعة المانجا اليابانية " هجوم العمالقة ".

الذكاء الاصطناعي سيدة أميركية الشريك المثالي حبيبها الجديد يحب الموسيقى مجموعة المانجا اليابانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الوداد يحكم| "كاف" يرضخ لمطالب الفريق المغربي.. ويصدم الأهلي بشأن نهائي أبطال إفريقيا

قرار عاجل بشأن البلوجر أية إيهاب وعشيقها.. مخدرات وممارسة الرذيلة بشقة الجيزة

حلال للوداد وحرام للأهلي| مطالب الأحمر مرفوضة لدى الكاف وأحلام المغاربة أوامر .. تفاصيل

بناء على رغبة الوداد.. كاف يتخذ قرارا مفاجئا قبل إياب نهائي إفريقيا

الرئيس السيسي يعلن عن نبأ سار للمصريين خلال أيام.. ماذا قال؟

10 جيجاوات.. مصر تنشيء محطة طاقة رياح بالتعاون مع الإمارات | تفاصيل

قرار جديد من الكاف بشأن مباراة الأهلي والوداد بنهائي إفريقيا

تحفظ ورفض.. كاف يصدم الأهلي قبل إياب الوداد بنهائي دوري الأبطال

ترشيحاتنا

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية ورفعها أونلاين

البنتاجون يخفي الحقيقة.. ضابط مخابرات أمريكي يفجر مفاجأة بشأن الكائنات الفضائية

الأرصاد تحذر.. عاصفة ترابية وارتفاع درجات الحرارة غدا والذروة الخميس

فضيحة في سماء أمريكا| الجيش يسقط طائرة ضالة ليكتشف مطاردته لطفل عمره عامين.. تفاصيل مثيرة

طرحها رسميًا في العيد| حقيقة وتفاصيل الشكل الجديد لـ 20 جنيها البلاستيكية

بهدف نظيف.. بيراميدز يفوز على فاركو ويتصدر الدوري مؤقتا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يصيب المناطق الخاصة ومؤلم .. اكتشف أعراض القلاع عند النساء والرجال

لو بتعاني من الانتفاخ باستمرار.. أسباب غير متوقعة تؤدي لحدوثه

رقم صادم|سعر غير متوقع لقفطان ابنة عاصي الحلاني خلال احتفالها بليلة الحنة

كم يتقاضى كريم بنزيما مع اتحاد جدة السعودي؟

فيديو

موعد بدء العاصفة الرملية.. تحذيرات عاجلة بسبب حالة الطقس| شاهد

8 زلازل تضرب دولة عربية في 24 ساعة|هل نقلق؟! ..شاهد

لقطات صادمة تظهر هروب سائق سيارة بأعجوبة بعد إنجراف جرار زراعي..شاهد

بعد انفجار سد نوفا كاخوفكا .. هيئة الطاقة النووية الأوكرانية تحذر من كارثة بيئية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ