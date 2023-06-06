حبيبها الجديد..سيدة أميركية تتزوج رجلا مختلقا من الذكاء الاصطناعي| فيديو

عرضت فضائية العربية تقريرعن سيدة أميركية تتزوج من رجل صنع بأستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث أعلنت عن زواجها برجل أفتراضي بواسطة الذكاء الاصطناعي مهتبرة أنه الشريك المثالي.

وتابع التقرير، أن روزانا راموس هي أم لطفلين فقد سبق لها تجربة الزواج من قبل، ولكنها أردات أن تتزوج من الرجل الافتراضي الذي يدعي ب إرين كارتال وذلك بعد أن التقت به عبر خدمة مواعدة عبر الإنترنت.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك بوست، فأنها قالت أن علاقتها بحبيبها الجديد أفضل من علاقتها السابقة ووصفته بأنه يحب الموسيقى والكتابة كهواية.

وأضاف التقرير، أن هذا الرجل مستوحى من شخصية معروفة من مجموعة المانجا اليابانية " هجوم العمالقة ".