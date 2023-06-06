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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هدايا عيد ميلاد فتاة تثير موجة من الغضب عبر السوشيال ميديا|ما القصة؟

صدى البلد

أثار مقطع فيديو صادم عبر الإنترنت لتلميذة صغيرة، يتم إهداؤها سجائر إلكترونية من قبل أصدقائها في يوم عيد ميلادها.

 

 وتظهر الفتاة، التي لم يتجاوز عمرها العاشرة، وهي  تفرغ علب السجائر الإلكترونية والخراطيش خلال عيد ميلادها الذي أقيم في إشبيلية بإسبانيا.

هدايا عيد ميلاد فتاة تثير موجة من الغضب عبر السوشيال ميديا 

 كما شوهدت الفتاة وهي  تبتسم وترقص بعد أن دخنت عدة أنفاس من السجائر الإلكترونية المهداة لها، حيث كان  الكبار يهتفون حولها للاحتفاء بشربها للسجائر الإلكترونية.

ينتهي المقطع بعثور الفتاة المبتهجة بعد حصولها على أحدث جيل من أجهزة iPhone ، والتي تصل تكلفتها إلى 1800 جنيه إسترليني.

هدايا عيد ميلاد فتاة تثير موجة من الغضب عبر السوشيال ميديا 

 شوهدت لاحقًا وهي تعانق امرأة ورجلًا شوهدوا ممسكين بحزمة سميكة للغاية من الأوراق النقدية.

 

وفقًا لجمعية مكافحة التدخين Nofumadores.org ، تمت مشاركة المقطع الصادم على وسائل التواصل الاجتماعي في 22 مايو وحصل على أكثر من 180 ألف مشاهدة قبل إزالته.

مقطع فيديو صادم عيد ميلاد هدايا هدايا عيد ميلاد السجائر الالكترونية

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