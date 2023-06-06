صحيفة عبرية: الولايات المتحدة لن تتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتمكن من التوصل إلى اتفاق محدود مع طهران بشأن البرنامج النووي الإيراني.

يأتي ذلك بعد الاجتماعات التي عقدها في واشنطن الأسبوع الماضي مستشار مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، تساحي هنجبي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.

وأضافت الصحيفة: "بحسب المعلومات التي تم جمعها في إسرائيل، هناك محادثات غير مباشرة بين مبعوثي إدارة بايدن وممثلين إيرانيين حول اتفاقية نووية محدودة، والتي ستشمل فقط جوانب محدودة من البرنامج النووي، ومع ذلك، فإن المرشد الأعلى لإيران ، علي خامنئي ، لم يوافق بعد على الخطوط العريضة المقدمة إليه".

وأوضحت الصحيفة أن إيران تمسكت بموقفها الأصلي المتمثل في أنها يجب أن تعود فقط إلى الاتفاقية النووية الأصلية ، كما تم التوقيع عليها في عام 2015.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في ظل الظروف الحالية في الولايات المتحدة والغرب، لا توجد رغبة في العودة إلى النسخة الأصلية.

وتابعت: "في تل أبيب، هم مقتنعون بأن قوة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط لم تضعف ، رغم أن هذه هي الصورة التي تم إنشاؤها بين العديد من دول المنطقة".

على صعيد متصل، وصل وزير الخارجية الأمريكي ، أنطوني بلينكين، إلى السعودية اليوم الثلاثاء للمشاركة في عدة مؤتمرات دولية.

ووصل المسؤول الأمريكي إلى الرياض في اليوم الذي أعادت فيه إيران فتح سفارتها في المملكة العربية السعودية.