كريمة عوض ناعية رحيل وزير الصحة الأسبق: كان له أثر كبير في نفوس الجميع

نعت الإعلامية كريمة عوض، الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة الأسبق، بعد وفاته أمس أثر أزمة قلبية حادة، وتقدمت بواجب العزاء لأسرة الفقيد، مفيدة بأنه كان هناك حضور كبير في عزاء الفقيد اليوم، من بينهم رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة ووزيرة الصحة السابقة ووزير السياحة السابق.

وأكدت كريمة عوض، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفقيد كان له أثر كبير في نفوس الجميع، وساهم في وضع كلية طب عين شمس ضمن أفضل 300 كلية بالعالم.

وأوضحت أنه كان قد تولي عددا من المناصب منها وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة عام 2010، كما أنه أنشأ أول وحدة لتشخيص أمراض الجهاز الهضمي، مؤكدة أنه توفى قبل دخوله لإجراء عملية جراحة قلب مفتوح إثر أزمة قلبية.