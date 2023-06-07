بأرخص سعر ممكن تتخيله.. أفضل موبايل ريلمي لمحدودي الدخل في السوق

يعد هاتف Realme C31 من أفضل الهواتف الذكية من شركة ريلمي المخصصة لمحدوي الدخل، حيث يتميز الهاتف بعدد من الإمكانات الكبيرة على رأسها البطارية الكبيرة والشاشة والكاميرا المتميزة.

ويتوفر هاتف ريلمي Realme C31 في السوق المصري بسعر يبدأ من 3 آلاف و 800 جنيه مصري، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

وجاء هاتف ريلمي Realme C31 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD قياس 6.5 بوصة ، مع ثقب للكاميرا السيلفى على قطرة ماء، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ودقة تبلغ 1080 بكسل وجودة + HD، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويقدم هاتف ريلمي Realme C31 كاميرا خلفية ثلاثية ، تأتى الرئيسية منها بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f / 2.2 ، وكاميرا من نوع ماكرو 8 ميجابكسل مع مستشعر لتصوير ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

ويعمل هاتف ريلمي Realme C31 بمعالج من نوع Unisoc T612 مع وحدة معالجة رسومات Mali-G57 ، مدعوما بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت رام من نوع LPDDR4X ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 و 128 جيجابايت من نوع UFS 2.2 .

ويحتوي هاتف ريلمي Realme C31، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 10 واط ، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم و Bluetooth v5.0 ودعم لشبكة الجيل الرابع، وتقنية GPS .