سلامة قواه العقلية| إحالة المتهم بخطف وقتل طفل من ذوي الهمم بالغردقة للمفتي

أعلنت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار عبدالباسط قاسم وبحضور أمانة سر رمضان عرابي، اليوم عن إحالة المتهم عبدالرحمن حسن محمد محمود إلى فضيلة المفتي، في قضية خطف وقتل طفل من ذوي الهمم بمدينة الغردقة.

وجاء قرار المحكمة بعد تلقيها تقريرًا من مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالعباسية، أكد فيه سلامة قواه العقلية ومسؤوليته عن أفعاله.. وقد استندت الهيئة القضائية إلى هذا التقرير في اتخاذ قرارها.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثمان طفل يدعى فهد م ع، يبلغ من العمر أربعة عشر عامًا، والذي اختفى منذ التاسع من الشهر الماضي. تم العثور على جثمانه أسفل سلم عقار بمدينة الغردقة. وعلى الفور، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها للكشف عن الجاني وتحديد ملابسات الحادث. وبناءً على التحريات الأمنية، تمكنت الشرطة من ضبط المتهم واعتقاله للاستجواب.

وقد استجوبت النيابة العامة والدي الطفل حول ظروف اختفائه، وعاينت جثمانه، حيث تبين أنه تعرض لجرح طعني في الصدر وآخر ذبحي في العنق. وقد أمرت النيابة بإجراء تشريح طبي للجثمان لتحديد طبيعة الإصابات وكيفية حدوثها.

كما قامت النيابة بزيارة موقع الحادث ومسكن الطفل، وأوكلت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع الأدلة وجمع الشواهد، وتم تأمين تسجيلات كاميرات المراقبة في محيط مسكن الطفل، والتي أظهرت تواجده مع شخص بالغ في وقت اختفائه.

وكان اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى بلاغًا من والد المجني عليه يفيد بتغيب نجله. وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث، حتى تمكنت الجهود الأمنية من القبض على المتهم وتوجيه اتهامات الخطف والقتل العمد إليه. وقد تم تجديد حبسه حتى صدور قرار إحالته للمفتي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تأتي هذه الخطوة بعد تأكيد سلامة قواه العقلية من قبل مستشفى العباسية، مما يجعل المتهم مسؤولًا عن جريمته.. ومن المتوقع أن تستكمل السلطات القضائية إجراءات المحاكمة بناءً على التهم الموجهة إليه.