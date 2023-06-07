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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بدونه لن تغادر البلاد.. الداخلية تهيب بالحجاج الحصول على الكود التعريفي| تفاصيل

الحج
الحج

أهابت وزارة الداخلية بكافة الجهات المنظمة والمنفذة لأداء فريضة الحج، الالتزام بوجود الكود التعريفي الخاص بالحجاج الذى تصدره البوابة المصرية الموحدة للحج مجاناً لكل حاج وتضعه الجهات المنفذة على جواز سفر الحاج وذلك وفقاً للقانون رقم (84) لسنة 2022م.

وأوضحت ضرورة إرسال الكود المُشار إليه للشركات الناقلة لاستصدار تذكرة سفر للحجاج، كما يتم إرساله إلكترونياً للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالوزارة حتى تتأكد من وجود الكود التعريفي الصادر من البوابة على جواز سفر الحاج عند السفر.. وكذا الاطلاع على تصريح العمل الصادر للعمالة الموسمية أثناء موسم الحج، وفى حالة عدم وجود أيهما؛ لا يتم إنهاء إجراءات مغادرته للبلاد.

انطلاق موسم العمرة الجديد.. احذر الحبس عقوبة تزوير الكود التعريفي

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والكود التعريفي هو رقم مسلسل يقرأ بواسطة الحاسب الآلي يمنح للحاج من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج ويصدر مجاناً.

ويُعد وجود الكود التعريفي وثيقة ضمان لكل حاج بصحة وقانونية كافة الإجراءات المتبعة، وتسجيل وتوثيق كافة الخدمات المقدمة للحجاج من الجهات المنظمة.. وعدم وجوده يؤدى إلى تأخير سفر الحاج حتى يتم استكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون المُشار إليه.

الإجراءت المتبعة حالة عدم صحة الكود التعريفي

كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية أو الإدارية فى حالة عدم صحة الكود التعريفي أو الحصول عليه من خارج البوابة المصرية الموحدة للحج، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تيسير الإجراءات وتقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بأسلوب يمكنهم من استيفاء المستندات وإنهاء الإجراءات اللازمة.

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