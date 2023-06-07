بدون أسئلة مقالية|بدء امتحانات الثانوية العامة 2023 "الاثنين"

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 ، يوم الاثنين القادم الموافق 12 يونيو 2023 .
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن امتحانات الثانوية العامة 2023 سوف تبدأ بالمواد غير المضافة للمجموع وهي مواد التربية الدينية والتربية الوطنية التي يؤديها الطلاب يوم الاثنين القادم ، والاقتصاد و الاحصاء ويمتحنها الطلاب يوم الثلاثاء القادم .
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الثانوية العامة 2023 الخاصة بالمواد غير المضافة للمجموع سوف تكون خالية من الأسئلة المقالية.
حيث قررت وزارة التربية والتعليم ، أن تكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 في المواد غير المضافة للمجموع بنظام أسئلة الاختيار من متعدد MCQ
وأكدت أنه سوف يتم مراعاة المستويات المعرفية في جميع امتحانات الثانوية العامة 2023 ، بحيث تكون : 30% للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا، بجانب التأكيد على دقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة.
وأشارت إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2023 سيتم عقدها ورقيا وليس إلكترونيا ، حيث تعقد بنظام الاوبن بوك ويتم الاجابة عليها في البابل شيت .
جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى علوم
- الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية
- الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء
- الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية
- الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية
- الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء
اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023
- الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء
- الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى
- الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا
- الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء
جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى رياضة
- الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية
- الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء
- الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية
- الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية
- الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء
اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023
- الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء
- الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا
- الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى
- الأحد 9 يوليو 2023 : التفاضل
- الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا
- الخميس 13 يوليو 2023 : الجبر
جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي
- الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية
- الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء
- الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية
- الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية
- الأحد 25 يونيو 2023 : الجغرافيا
اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023
- الاحد 2 يوليو 2023 : التاريخ
- الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى
- الأحد 9 يوليو 2023 : علم النفس
- الخميس 13 يوليو 2023 : الفلسفة
الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء - الجبر - الفلسفة