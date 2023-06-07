بدون أسئلة مقالية|بدء امتحانات الثانوية العامة 2023 "الاثنين"

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 ، يوم الاثنين القادم الموافق 12 يونيو 2023 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن امتحانات الثانوية العامة 2023 سوف تبدأ بالمواد غير المضافة للمجموع وهي مواد التربية الدينية والتربية الوطنية التي يؤديها الطلاب يوم الاثنين القادم ، والاقتصاد و الاحصاء ويمتحنها الطلاب يوم الثلاثاء القادم .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الثانوية العامة 2023 الخاصة بالمواد غير المضافة للمجموع سوف تكون خالية من الأسئلة المقالية.

حيث قررت وزارة التربية والتعليم ، أن تكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 في المواد غير المضافة للمجموع بنظام أسئلة الاختيار من متعدد MCQ

وأكدت أنه سوف يتم مراعاة المستويات المعرفية في جميع امتحانات الثانوية العامة 2023 ، بحيث تكون : 30% للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا، بجانب التأكيد على دقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة.

وأشارت إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2023 سيتم عقدها ورقيا وليس إلكترونيا ، حيث تعقد بنظام الاوبن بوك ويتم الاجابة عليها في البابل شيت .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى علوم

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية

الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا

الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى رياضة

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية

الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى

الأحد 9 يوليو 2023 : التفاضل

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الجبر

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية

الأحد 25 يونيو 2023 : الجغرافيا

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الاحد 2 يوليو 2023 : التاريخ

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى

الأحد 9 يوليو 2023 : علم النفس

الخميس 13 يوليو 2023 : الفلسفة

الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء - الجبر - الفلسفة