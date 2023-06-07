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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدون أسئلة مقالية|بدء امتحانات الثانوية العامة 2023 "الاثنين"

رضا حجازي
رضا حجازي

 تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 ، يوم الاثنين القادم الموافق 12 يونيو 2023 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن امتحانات الثانوية العامة 2023 سوف تبدأ بالمواد غير المضافة للمجموع وهي مواد التربية الدينية والتربية الوطنية التي يؤديها الطلاب يوم الاثنين القادم ، والاقتصاد و الاحصاء ويمتحنها الطلاب يوم الثلاثاء القادم .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الثانوية العامة 2023 الخاصة بالمواد غير المضافة للمجموع  سوف تكون خالية من الأسئلة المقالية.

حيث قررت وزارة التربية والتعليم  ، أن تكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 في المواد غير المضافة للمجموع بنظام أسئلة الاختيار من متعدد MCQ

وأكدت أنه سوف يتم مراعاة المستويات المعرفية في جميع امتحانات الثانوية العامة 2023 ، بحيث تكون : 30% للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا، بجانب التأكيد على دقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة.

وأشارت إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2023 سيتم عقدها ورقيا وليس إلكترونيا ، حيث تعقد بنظام الاوبن بوك ويتم الاجابة عليها في البابل شيت .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى علوم

  • الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية
  • الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء
  • الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية
  • الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية
  • الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

  • الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء
  • الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى
  • الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا
  • الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى رياضة

 

  • الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية
  • الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء
  • الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية
  • الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية
  • الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

  • الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء
  • الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا
  • الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى
  • الأحد 9 يوليو 2023 : التفاضل
  • الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا
  • الخميس 13 يوليو 2023 :  الجبر

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

 

  • الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية
  • الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء
  • الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية
  • الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية
  • الأحد 25 يونيو 2023 : الجغرافيا

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

  • الاحد 2 يوليو 2023 : التاريخ
  • الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى
  • الأحد 9 يوليو 2023 :  علم النفس
  • الخميس 13 يوليو 2023 :  الفلسفة

الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء - الجبر - الفلسفة

امتحانات الثانوية العامة 2023 امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة امتحانات التعليم

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