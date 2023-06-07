رسميا.. كانتي لاعب تشيلسي ينتقل إلى صفوف اتحاد جدة لمدة موسمين

أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين عن انتقال كانتي لاعب تشيلسي صفوف اتحاد جدة لمدة موسمين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب ربيع :"رسميا كانتي لاعب تشيلسي ينتقل الي صفوف اتحاد جده لمدة موسمين مقابل ٢٠٠ مليون يورو".

وينتهي عقد كانتي مع تشيلسي بنهاية الموسم الحالي، وبالتالي يحق له الانضمام مجانا لأي ناد في الموسم الجديد.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" لا يزال وضع كانتي مفتوحًا لأنه يحب البقاء في تشيلسي لكن المحادثات لا تتقدم إلى المراحل النهائية بعد أن اقتربت من الاتفاق الكامل في مارس".

وأضاف:"الاتحاد والنصر هما الناديان السعوديان المستعدان لإغراء كانتي لتجربة جديدة"،

كانت تقارير صحفية، أكدت خلال الساعات الماضيه، حصول نادي الاتحاد على توقيع النجم الفرنسي كريم بنزيما، لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر.