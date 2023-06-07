جمال شعبان يحذر من خروج هؤلاء الأشخاص في العاصفة الترابية اليوم

قال الدكتور جمال شعبان استشارى أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، إن هناك عاصفة ترابية جديدة تبدأ اليوم، الأربعاء، وفقا لتوقعات الأرصاد.

تحذير من خروج هؤلاء الأشخاص في العاصفة الترابية غدا

ونصح جمال شعبان، في منشوره عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”: “نخلي بالنا وما نخافش ونقفل الشبابيك كويس”.









وحذر جمال شعبان، مرضى الجيوب الأنفية والحساسية وهبوط القلب من الخروج من المنزل في العاصفة الترابية غدا.



وقال جمال شعبان، في منشوره: "مرضى الجيوب الأنفية والحساسية وهبوط القلب ميخرجوش من البيت، والمضطرين للخروج عليهم لبس الكمامة، وتجنب الزحام، حفظ الله قلوبكم وأنفاسكم".